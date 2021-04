Corona Die Raiffeisenbank Hünenberg unterstützt lokale Vereine mit rund 20'000 Franken Die Bank hat durch die briefliche Durchführung der Generalversammlung Kosten eingespart, die als Dank und zur Unterstützung der lokalen Vereine eingesetzt werden.

(cro) Die Raiffeisenbank Hünenberg Genossenschaft hat an ihrer Verwaltungsratssitzung vom 10. März 2021 entschieden, dass rund 20'000 Franken der eingesparten Kosten der nur brieflich stattfindenden Generalversammlung den lokalen Vereinen zugutekommen sollen, welche in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport tätig sind und eine möglichst aktive Jugendförderung betreiben. Das schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung.

Knapp die Hälfte der in der Gemeinde registrierten Vereine dürfen abgestuft auf die Mitgliederzahl mit einem Beitrag in die Vereinskasse rechnen. Die Vertreter der ausgewählten Vereine werden in den nächsten Tagen direkt kontaktiert. Die Raiffeisenbank Hünenberg würdigt mit diesem Engagement die lokalen Vereine für ihre wertvolle Arbeit innerhalb der Gemeinde Hünenberg.