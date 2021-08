Corona Ein mobiles Impfteam ist an den Zuger Berufsschulen unterwegs Der Einsatz läuft seit Montag, 23. August. Damit will der Kanton die Impfquote weiter erhöhen. Erster Halt ist vor dem Kaufmännischen Bildungszentrum.

Mit diesem Auto ist die Equipe unterwegs, hier steht er vor dem Kaufmännischen Bildungszentrum Zug (KBZ). Bild: PD

(rh) Seit Montag, 23. August, ist ein mobiles Impfteam im Bus unterwegs, wie die kantonale Volkswirtschaftsdirektion mitteilt. Das Team ist diese Woche am Montag-, Mittwoch- und Donnerstagvormittag vor dem Kaufmännischen Bildungszentrum Zug (KBZ) stationiert – und einen Monat später nochmals, für die zweite Impfung. Auch vor dem Gewerblich-industriellen Bildungszentrum Zug (GIBZ) wird das Impfteam Halt machen. Die Kommunikation erfolgt dementsprechend über die Institutionen selber.

Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «An den gemeindlichen Schulen und kantonalen Mittelschulen können Reihentests durchgeführt werden. Die Möglichkeit eines Testprogramms existiert insbesondere für Berufsschülerinnen und -schüler nicht, da sie nur tageweise in die Schule kommen. Erleichterungen in Bezug auf die Schutzkonzepte sind deshalb momentan nicht möglich. Mit der Möglichkeit des Impfens vor Ort wollen wir ein möglichst leicht zugängliches Angebot bereitstellen, damit sich Berufsschülerinnen und Berufsschüler impfen lassen können, wenn sie das möchten.»

Rund 30'000 Zugerinnen und Zuger sind noch nicht geimpft

Aktuell sind im Kanton Zug gut 57 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Diese Zahl ist im schweizweiten Vergleich zwar hoch – rund 30'000 Zugerinnen und Zuger über 16 Jahre sind aber noch nicht geimpft. «Um die Impfquote weiter zu erhöhen, hat der Kanton Zug verschiedene Massnahmen getroffen, um das Impfen so einfach wie möglich zu machen», heisst es in der Mitteilung weiter.

So ist das Impfzentrum in Baar an sieben Tagen in der Woche von 11 bis 19 Uhr geöffnet, die Impfung kann dort auch ohne Voranmeldung vorgenommen werden. Auch in neun Zuger Apotheken ist neu jeweils am Freitagnachmittag von 14 bis 18 Uhr eine Impfung ohne Voranmeldung möglich. Zudem ist das mobile Impfteam nach wie vor unterwegs, um etwa in Pflegeheimen oder sozialen Einrichtungen Impfungen durchzuführen. «Alle Zugerinnen und Zuger haben unkompliziert die Möglichkeit, sich rasch und kostenlos impfen zu lassen, wenn sie das wollen», fasst Silvia Thalmann-Gut zusammen.