CORONA-HÄRTEFÄLLE 150 Millionen Franken: Der Zuger Kantonsrat erhöht den Kreditrahmen für Corona-Härtefälle – und nimmt die Regierung an die kurze Leine Der Zuger Regierungsrat kann die Coronagelder eigenhändig nur um maximal 25 Millionen erhöhen. Das Zuger Kantonsparlament stellt sich hinter einen Antrag der FDP-Fraktion und baut für die Regierung eine Ausgabenbremse ein. Eine Debatte im Schnelldurchlauf.

Wie im Dezember tagt der Zuger Kantonsrat nach wie vor in der Dreifachturnhalle der Zuger Kantonsschule.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Dezember 2020)

Was man hätte tun können, während der Zuger Kantonsrat am Donnerstagvormittag über die Erhöhung der Corona-Härtefallkredite diskutierte? In der S1 von Rotkreuz nach Zug fahren. Die Anfangsphase eines EM-Spiels schauen. Oder anderthalbmal «Stairway To Heaven» hören. Denn nach einer Viertelstunde war die Sache durch, der Kanton Zug erhöht die Kredite für die Corona-Härtefälle von 81,1 auf 150 Millionen Franken, mit 73 zu 0 Gegenstimmen in der Schlussabstimmung durch das Kantonsparlament entschieden.

SVP: 1 Minute, Mitte: 2 Minuten, SP: 2 Minuten, FDP: 3 Minuten, ALG: niemanden nach vorne geschickt. Offenbar hatten die Ratsmitglieder an ihrer letzten Sitzung von Ende Mai so lange und intensiv über das Geschäft debattiert, sich an Details und Eventualitäten abgearbeitet, dass die Meinungen sakrosankt gemacht und weder Zeit noch Lust vorhanden waren, sich gross auf argumentative Auseinandersetzungen einzulassen.

Das Parlament bindet die Regierung zurück

Nur: Auch wenn das Geschäft den Eindruck machte, reibungslos über die Bühne zu gehen, waren wohl nicht alle restlos glücklich mit dem Ausgang. Nämlich die Zuger Regierung. Denn diese wollte freie Hand, um den Kreditrahmen eigenhändig auszuweiten, sobald der Bund seine Beiträge erhöht. Bekanntlich fliessen die Bundesgelder nur, wenn sich die Kantone beteiligen. Und um möglichst flexibel auf Stimmungsänderungen aus Bern reagieren zu können, hätte sich die Zuger Regierung bis Ende Jahr Autonomie gewünscht, weitere Mittel ohne Rücksprache mit der Legislative zu sprechen.

Daraus wird nichts. Mit 38 zu 32 Stimmen gab das Parlament einem Antrag der FDP-Fraktion statt, welcher der Regierung zwar weiteren Handlungsspielraum gibt, diesen aber bei maximal 25 Millionen Franken zusätzlich deckelt. Zur Begründung sagte Rainer Leemann (FDP, Zug) in seinem dreiminütigen Votum, der sich in dieser Frage schon am 24. Mai intensiv hervorgetan hatte:

«Wir sind mit der Arbeit der Regierung sehr zufrieden und vertrauen ihr. Gleichzeitig sollten wir keine Automatismen ermöglichen. Wir sind gewählt, um zu entscheiden. Wir sollten uns nicht von einem anderen Gremium abhängig machen.»

Während SVP-Fraktionschef Philip C. Brunner – um «nicht zu viele Worte zu verlieren» – nicht viel mehr sagte, als dass die SVP den Antrag der FDP unterstütze, votierte SP-Fraktionschef Alois Gössi (Baar) dagegen. Erstens sei wahrscheinlich, dass die Regierung angesichts der abklingenden Pandemie mit den 150 Millionen Franken ohnehin auskäme. Zweitens wolle man «die Regeln in einem laufenden Spiel nicht ändern». Und drittens würde es lange dauern, wenn der Bund seine Gelder wider Erwarten nochmals erhöhen und der Kanton Zug nachziehen müsste. Sprich, es bräuchte einen Antrag der Regierung, Kommissionsarbeit, eine erste und eine zweite Lesung und ein Abwarten der Referendumsfrist. Das wollten die Sozialdemokraten nicht.

Auch die Mitte weibelte gegen den Antrag

Auf der gleichen Linie war die Mitte, deren Sprecher Pirmin Andermatt (Baar) den Antrag als «kontraproduktiven» Vorschlag abkanzelte, der abgelehnt gehört.

Das Parlament gewährte weder Andermatt noch der Regierung ihren Wunsch, stellte sich hinter die FDP, während Ratspräsidentin Esther Haas (ALG, Cham) um 8.57 Uhr einen Schlussstrich unter das Thema zog: «Damit ist dieses Geschäft für den Kantonsrat erledigt.»