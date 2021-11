Corona Jetzt können sich über 65-Jährige anmelden: Der Kanton Zug beginnt mit den Auffrischimpfungen Ab dem 10. November um 13.30 Uhr können sich alle Zugerinnen und Zuger über 65 Jahren für die Corona-Auffrischungsimpfung anmelden. Die ersten Impfdosen werden am 15. November verabreicht.

Jetzt können sich über 65-Jährige im Kanton Zug für die Auffrischimpfung anmelden. Bild: Sandra Ardizzone / AGR

Der Kanton Zug folgt der Empfehlung der eidgenössischen Kommission für Impffragen und empfiehlt allen Personen ab 65 Jahren eine Auffrischimpfung. Personen im Alter von 16 bis 64 Jahren mit chronischen Erkrankungen mit höchstem Risiko können im Einzelfall nach Rücksprache mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt ebenfalls eine Boosterimpfung erhalten, wenn diese Personen dies wünschen. Allen anderen Personen empfehlen das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) im Moment die Auffrischimpfung nicht, da der Schutz vor schweren Erkrankungen nach zwei Impfungen nach wie vor so gut sei, dass eine Auffrischimpfung derzeit noch keine nachweisliche Verbesserung bringe.

Alle bereits geimpften Zugerinnen und Zuger der Bevölkerungsgruppe über 65 werden aufgerufen, sich auf www.corona-impfung-zug.ch oder via Telefon (041 531 48 00, täglich 11 bis 19 Uhr) für die Booster-Impfung anzumelden, sofern ihre letzte Impfung mehr als sechs Monate her ist. Die Anmeldung ist ab dem 10. November (13.30 Uhr) möglich, wie die Gesundheitsdirektion am Montag mitteilt. Die Auffrischimpfungen werden am Impfzentrum in Baar durchgeführt. Zudem werden zwei mobile Impfteams innert zwei Wochen bei den Bewohnerinnen und Bewohner in den Alters- und Pflegeheimen eine Auffrischimpfung durchführen.

Alle Personen über 65 Jahren, welche sich bereits für ihre ersten Impfungen im Kanton Zug angemeldet hatten, werden via SMS über die Anmeldung zur Auffrischimpfung informiert. «Wir haben das Ziel, die Bevölkerungsgruppe mit dem belegten Nutzen einer Auffrischimpfung möglichst rasch ein drittes Mal zu impfen», wird Landammann Martin Pfister in der Mitteilung zitiert. «Durch die Auffrischimpfungen können wir die ältere Bevölkerung besser schützen und gleichzeitig die Gesundheitsversorgung auf gewohntem Niveau halten.»

Walk-In-Angebot zu einem späteren Zeitpunkt

Zu Beginn der Booster-Impfaktionen werden die Impfungen ausschliesslich nach Voranmeldung im Impfzentrum durchgeführt. Je nach Nachfrage werden die Auffrischimpfungen zu einem späteren Zeitpunkt auch als Walk-In-Impfung angeboten.

Neben allen über 65-Jährigen können sich auch jüngere Personen mit einer chronischen Krankheit mit höchstem Risiko für die Auffrischimpfung anmelden. In diesen Fällen ist ein entsprechendes Attest der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes nötig (ab 10. November abrufbar auf www.corona-impfung-zug.ch). Für gesunde Personen unter 65 Jahren gibt es gemäss aktueller Evidenz keine Hinweise für eine Abnahme des Schutzes vor schweren Erkrankungen nach zwei Impfungen. Aus diesem Grund empfiehlt die EKIF derzeit dieser Bevölkerungsgruppe keine Auffrischimpfung. «Wir haben vollstes Vertrauen in die Abklärungen der Expertinnen und Experten der EKIF und setzten diese Empfehlung im Kanton Zug deshalb um», macht Pfister deutlich. «Sollte die Booster-Impfung zu einem späteren Zeitpunkt für weitere Bevölkerungsgruppen empfohlen werden, würden wir unser Vorgehen umgehend anpassen.»