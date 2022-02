Corona Kanton Zug ist für ein Ansteigen der Fallzahlen gerüstet Der Kanton Zug folgt bei der Aufhebung der Corona-Massnahmen dem Bundesrat. Somit fällt auch die Maskenpflicht in den Gymnasien.

Der Gesundheitsdirektor des Kantons Zug, Landammann Martin Pfister. Bild: Stefan Kaiser (Zug 10. November 2021)

Der Bundesrat rechnet mit dem Wegfallen der meisten Coronamassnahmen mit einem Ansteigen der Fallzahlen. Davon geht auch der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister aus. Allerdings sieht er keine Überlastung des Gesundheitswesens drohen. «Aktuell ist die Zuger Gesundheitsversorgung zwar nach wie vor durch Corona belastet, möglicherweise steigen auch die Fallzahlen kurzfristig wieder an. Eine Überlastung des Gesundheitswesens zeichnet sich aber nicht ab», führt Pfister aus. Deshalb unterstützte der Kanton die beschlossenen Lockerungen.

«Durch die hohe Immunität in der Bevölkerung und die geringere Krankheitslast bei Omikron dürften höhere Fallzahlen nicht zu viel mehr Spitaleinweisungen führen.» Gefährdete Personen seien aber weiterhin aufgerufen, sich selber zu schützen. «Dazu eignet sich eine Maske gut. Wir behalten die Situation weiterhin eng im Blick, um bei Bedarf rasch reagieren zu können», sagt der Zuger Gesundheitsdirektor.

Contact-Tracing und Maskenpflicht

Die Schülerinnen und Schüler der Schulen im Kanton dürfen sich freuen. Nachdem bereits die Maskenpflicht für die Primarstufe und die Sekundarstufe I aufgehoben wurde, gilt nun für alle Bildungsinstitutionen im Kanton die Maskenpflicht nicht mehr. Laut Pfister könne das Contact-Tracing allfällig steigende Fallzahlen bewältigen. «Da keine Quarantänen mehr angeordnet werden müssen, hat sich die Belastung des Contact-Tracings deutlich reduziert. Alle Infizierten können so zeitgerecht kontaktiert und über die Isolation informiert werden», erklärt Martin Pfister und sagt weiter:

«Zudem bestehen genügend Ressourcen für den Betrieb einer Corona-Auskunftsstelle für die Zuger Bevölkerung.»

Es werden nach dem Bundesratsentscheid auch diverse Bestimmungen der kantonalen Covid-19-Verordnung aufgehoben. «Der Bundesrat hat die Maskenpflicht im Gesundheitsbereich auf Bundesebene nicht gelockert, weshalb hier unmittelbar kein Handlungsbedarf besteht», so Pfister. «Die Verordnung könnte aber sehr kurzfristig angepasst werden, ein Beschluss des Kantonsrates ist dazu nicht nötig. Die Regelungen zur Bewilligung von Veranstaltungen sind nach dem Bundesratsentscheid obsolet.»

Gesundheitsdirektor kann sich weiteres Maskentragen vorstellen

Martin Pfister kann sich gut vorstellen, «dass ich im ÖV, in Einkaufsläden oder anderen Innenräumen nach wie vor eine Maske tragen werde, auch wenn dies nicht vorgeschrieben ist». Für ihn persönlich sei das eine vergleichsweise kleine Einschränkung seines Lebens, welche einen effektiven Beitrag zur Bekämpfung des Virus leisten könne.

Speziell im Kontakt mit besonders gefährdeten Personen – also älteren Personen oder solchen mit Vorerkrankungen – sei nach wie vor Vorsicht geboten. «Das Tragen einer Maske kann künftig auch zum Beispiel bei einer kleinen Erkältung eine Bedeutung haben, damit ich andere nicht anstecke. Aber auch ich freue mich, den Menschen an den meisten Orten wieder maskenlos ins Gesicht sehen zu können.» Denn, so Pfister:

«Lachen ohne Maske ist deutlich schöner als Lachen mit einer Maske.»