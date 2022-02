Ralph Hamers «Es ist nie gut, wenn ein Konkurrent Probleme hat»: Der UBS-Chef spricht über die Credit Suisse, Boni und Hypozinsen

Nie mehr seit der verhängnisvollen Ära von Marcel Ospel erzielte die UBS einen so hohen Gewinn wie im ersten Amtsjahr von CEO Ralph Hamers. Was ist anders als vor 15 Jahren? Und wohin steuert die Grossbank, die er mehr und mehr digitalisieren will? Im exklusiven Interview mit der «Schweiz am Wochenende» zieht er eine erste Bilanz.