Corona-Protestmarsch Es ist die grösste Kundgebung seit längerem im Kanton Zug Am friedlichen Protestmarsch gegen die Covid-19-Massnahmen hierzulande haben sich am Samstag rund 800 Teilnehmer beteiligt.

«Dein Atem tötet», «Moderne Sklaven tragen Masken», «Stopp Massentest»: Diese und weitere Botschaften waren am Samstagnachmittag in der Zuger Innenstadt omnipräsent. Eine lange Kolonne von Protestierenden in weissen Overalls marschierte in Zweierreihen vom Bahnhof zum Landsgemeindeplatz und machte mit Plakaten auf die ihrer Meinung nach geltenden Missstände aufmerksam.

19 Bilder 19 Bilder Impressionen von der Kundgebung gegen die Coronamassnahmen in Zug. Bild: Matthias Jurt (Zug, 5. Februar 2021)

Der Protestmarsch erregte grosses Aufsehen: Viele Passanten blieben stehen, einige filmten, andere schlossen sich dem Zug spontan an. Auf dem Landsgemeindeplatz angekommen, taten die Veranstalter ihr Anliegen kund. Marion Russek sagte:

«Wir sind keine Coronaleugner, wir sind Massnahmenkritiker. Die Verhältnismässigkeit vieler Regeln fehlt, und unsere Grundrechte werden massiv beschnitten. Wenn ich zum Beispiel an die Massentests an den Zuger Schulen denke, wird mir ganz anders.»

Die Steinhauserin Russek ist Co-Präsidentin des Vereins Freunde der Verfassung, der knapp 90'000 Unterschriften für das Referendum gegen die Covid-19-Verordnung auf Bundesebene eingereicht hat.

Ein Lied sprechen, statt es zu singen

Russek sprach von einer «Scheindemokratie» und sammelte auch gleich Unterschriften für das nächste Referendum: gegen die Verlängerung des Notrechts. «Vielleicht dämmert es heute dem einen oder anderen, dass es bessere Wege gäbe, als das Volk zu bevormunden, zu kontrollieren und einzusperren.» Dem stimmte der bekannte Impfgegner Daniel Trappitsch zu und mahnte die Zuhörerinnen und Zuhörer, sich auf keinen Fall impfen zu lassen. Musiker Sam Moser machte auf das geltende Singverbot aufmerksam und trug sein Lied als Text vor. Jeder Redner erhielt anschliessend einen Würfel, «um sich die Fallzahlen künftig selber würfeln zu können», wie die Veranstalter erklärten.

Auch die Medien kriegten ihr Fett weg. Viele Demonstrierende trugen Schilder mit der Aufschrift «Das Virus sind die Medien», die Redner sprachen von Panikmache und der ungefilterten Weitergabe von Falschinformationen. Unter die Masse mischten sich auch Personen mit fragwürdigen Statements. Etwa ein junger Mann ohne Maske mit einer Parole, in der das Wort «Heil» vorkam, oder eine zirka 50-jährige Demonstrantin, die aufgebracht erklärte, Bill Gates stecke hinter der Pandemie.

Viele Polizisten waren aufgeboten

Rund 800 Personen waren dem Aufruf des Vereins Stiller Protest gefolgt und nahmen an der Kundgebung teil. Die Demonstration in Zug war die vierte Veranstaltung und bislang die mit Abstand grösste. Diese Feststellung traf überdies auch auf die Aufläufe der jüngeren Geschichte im Kanton Zug zu. Frank Kleiner, Mediensprecher der Zuger Strafverfolgungsbehörden, sagte:

«Gemessen an der Teilnehmerzahl war dies seit mehreren Jahren die grösste bewilligte Kundgebung im Kanton Zug.»

Entsprechend gross war auch das Aufgebot der Sicherheitskräfte. In der Innenstadt waren – neben zivilen – viele uniformierte Polizisten im Einsatz, die sich in ihren orangen Westen und der Vollmontur deutlich von den weisse Overalls tragenden Protestierenden abhoben.

Keine Bussen oder Wegweisungen

Die Massnahmen-Gegner hielten sich mehrheitlich gut an die Vorschriften. Die Veranstalter riefen mehrmals dazu auf, die Maskenpflicht einzuhalten und friedlich zu demonstrieren. Auch die Zuger Polizei zog ein positives Fazit. Kleiner sagte:

«Die Kundgebung verlief ohne Zwischenfälle. Die Einsatzkräfte suchten vereinzelt den Dialog mit Personen, die keine Maske trugen und appellierten an ihre soziale Verantwortung.»

Es seien weder Ordnungsbussen noch Wegweisungen ausgesprochen worden. Nach rund zwei Stunden löste sich die friedlich verlaufene Demonstration auch friedlich auf.