(cgl) Anders als im Kanton Zug wird die Maskenpflicht in Luzern auf der Sekundarstufe 1 nicht aufgehoben. Dies erklärt Regula Huber, Leiterin Kommunikation der Bildungs- und Kulturdirektion auf Anfrage. «Ansteckungen finden auch in diesem Alter statt», schreibt Huber. Zudem seien die Impfungen in der Bevölkerung und bei den unter 18-Jährigen «nicht so weit fortgeschritten, dass wir den Schutz der Lernenden und der Lehrpersonen lockern können». Diese Haltung decke sich mit jener in diversen anderen Kantonen. Das Departement beobachte die weiteren Lockerungsschritte des Bundesrates und werde bei Bedarf entsprechende Anpassungen an den Rahmenschutzkonzepten vornehmen.

Wie die aktuellsten Zahlen der Bildungs- und Kulturdirektion zeigen, nehmen die Coronafälle an den Luzerner Schulen derzeit ab. Am 12. Mai waren an den Volksschulen 83 Personen in Isolation und 222 in Quarantäne (6 Klassen). Stand 18. Mai waren noch 15 Personen in Isolation und 31 in Quarantäne (1 Klasse). An den Berufsfachschulen sind mit Stand 17. Mai 30 Personen in Isolation und 40 in Quarantäne.