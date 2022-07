Corona Über 80-Jährige können sich im Kanton Zug ab sofort für eine weitere Boosterimpfung anmelden Alle über 80-jährigen Zugerinnen und Zuger können sich ab sofort online oder per Telefon für eine kostenlose zweite Corona-Auffrischungsimpfung anmelden. Die Impfungen werden am kantonalen Impfzentrum in Baar durchgeführt.

Der Kanton Zug folgt der Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Impffragen und empfiehlt allen Personen ab 80 Jahren eine kostenlose zweite Auffrischimpfung. Eine Anmeldung für die Impfung ist ab sofort auf www.corona-impfung-zug.ch oder via Telefon (041 531 48 00, täglich 9 bis 12 und 13 bis 17.30 Uhr) möglich. Dies teilt die Gesundheitsdirektion mit.

Die Auffrischimpfungen werden am Impfzentrum in Baar durchgeführt. Zudem werden zwei mobile Impfteams innert zwei Wochen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern in den Pflegeheimen eine Auffrischimpfung durchführen. «Gerade bei älteren Personen stellen wir aktuell wieder vermehrt schwerere Covid-19-Erkrankungen fest. Eine erneute Auffrischimpfung hilft, auch diese Personen weiterhin möglichst effektiv zu schützen», wird Kantonsarzt Rudolf Hauri in der Mitteilung zitiert.

Impfzentrum baut Kapazitäten aus

Das Zuger Impfzentrum in Baar reagiert auf die neue Impfempfehlung und weitet die Öffnungszeiten aus: Ab dem 11. Juli wird das Impfzentrum von Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet sein.

«So können wir alle impfwilligen Personen über 80 Jahren sehr schnell durchimpfen», lässt sich Landammann Martin Pfister in der Mitteilung zitieren. «Die Zuger Pflegeheime werden wie gewohnt von mobilen Impfequipen aufgesucht, damit die Heimbewohnenden möglichst unkompliziert an ihre Impfung kommen», so Pfister.

Zweite Auffrischimpfung für jüngere Personen aktuell nicht empfohlen

Personen unter 80 Jahren wird eine zweite Auffrischimpfung zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfohlen. Das BAG und die Ekif haben jedoch eine Ausweitung der Impfempfehlung für eine zweite Auffrischimpfung auf die breite Bevölkerung angekündigt. Der Kanton Zug ist auch darauf vorbereitet. «Wir haben unser Impfzentrum bewusst stets in Betrieb gelassen. So können wir die Kapazitäten bei Bedarf rasch hochfahren», führt Pfister aus.

Kostenpflichtige Auffrischimpfung möglich

Bereits jetzt können sich auch Zugerinnen und Zuger unter 80 Jahren kostenpflichtig ein viertes Mal impfen lassen. Auch für diese Impfung ausserhalb der Impfempfehlung ist eine Anmeldung online oder per Telefon (041 531 48 00) möglich. Die Impfung kostet 60 Franken, der Betrag muss vor Ort bezahlt werden (vorzugsweise mit EC- oder Kreditkarte oder Twint, Barzahlung möglich). (haz)