Coronavirus Junge Alternative Zug kritisiert Untätigkeit der Zuger Polizei bei der EVZ-Meisterfeier In einer Medienmitteilung gratuliert die Junge Alternative Zug dem EVZ zum Titel, gleichzeitig kritisiert sie das Verhalten der Polizei, welche rund 5000 Personen feiern liess, ohne dass Abstände oder die Maskenpflicht eingehalten worden seien.

Der Stein des Anstosses: viele Fans feierten den Sieg ohne Maske und ohne die Abstandsregeln einzuhalten. Bild: Patrick Hürlimann, (Zug, 07. Mai 2021)

(sok) Die Junge Alternative Zug gratuliert dem EV Zug in einer Medienmitteilung zum zweiten Schweizer-Meister-Titel. Aber die Partei könne nicht nachvollziehen, wie es trotz Vorhersehbarkeit zu einer Menschenansammlung von rund 5000 Personen ohne Einhaltung jeglicher Schutzkonzepte kommen konnte. Viele der Anwesenden hätten sich weder an Abstandsregeln noch an die Maskenpflicht gehalten, schreibt die Junge Alternative Zug.

Nach über einem Jahr Pandemie und all den Anstrengungen und Opfern, sei es bedauernswert, dass ein solch verantwortungsloses Verhalten von der Zuger Polizei toleriert werde. «Es erstaunt mich sehr, dass die Zuger Polizei so kurz vor der Ziellinie ein solches Verhalten toleriert und keine Mittel ergriff, dem vorzubeugen», wird Delia Meier, Co-Präsidentin der Jungen Alternativen Zug, in der Mitteilung zitiert. Und: «Der Sieg des EVZ ist natürlich ein Grund zum Jubeln. Jedoch ist es absurd, dass die Verantwortlichen eine solch grosse Ansammlung von Menschen in einer leider immer noch präsenten Pandemie zuliessen und nicht für ihre Auflösung sorgten», lässt sich Matúš Bielik, Co-Präsident der Jungen Alternativen Zug, zitieren.

Die Junge Alternative Zug fordert in der Mitteilung deshalb eine lückenlose Aufklärung der Versäumnisse der Zuger Polizei und des EVZ, zudem sollen die angesprochenen Parteien ihr Verhalten in einer öffentlichen Stellungnahme erklären. Für die Zukunft wird die Ausarbeitung eines Konzeptes zur Sicherstellung von künftig Corona-konformen Anlässen gefordert.