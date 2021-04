Leserbriefe Coronamassnahmen: Verantwortungslose Demonstranten oder nur ein Zirkus? «Tell, Fahnen und Pfefferspray: So verlief die Coronakundgebung in Altdorf», Ausgabe vom 12. April

Auch mir ist bekannt, dass wir uns schon seit langen Monaten wegen der Coronapandemie in einer echt schwierigen Zeit befinden. Man versteht durchaus, dass bei einer solchen Pandemie nicht alle Menschen über die von den verantwortlichen Behörden getroffenen Massnahmen gleicher Meinung sind. Wir denken, das ist nicht ausser­gewöhnlich und das darf ja auch so sein.

Aber es rechtfertigt trotzdem in keiner Weise, am vergangenen Samstag, 10. April, an der von der Urner Regierung nicht bewilligten und abgesagten Demonstration in Altdorf gleichwohl teilgenommen zu haben. Meiner Meinung ist es absolut verantwortungslos, weil es ja bekannt war und man gewusst hat, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Kanton Uri selbst mit den höchsten Coronafallzahlen (wie kein anderer Kanton) zu kämpfen hat.

Wo bleiben da die Rücksicht und der Anstand, wenn man es gegenüber einer derzeit besorgten Regierung und Bevölkerung in meinem Heimatkanton und auch gegenüber den eigenen Frauen und Männern bei der Polizei trotzdem wagt, mit aller Sturheit die eigene Meinung durchzusetzen. Mit grosser Besorgnis denke ich dann an die Zukunft unserer Jugend in unserem bisher doch friedliebenden Land Schweiz, wenn alle nur noch auf Biegen und Brechen die eigene Meinung durchboxen wollen und die Rücksichtslosigkeit gegenüber den andersdenkenden Menschen (auch sogar bei einer Krankheit) überhandnimmt.

Wie soll dann ein friedliches Zusammenleben in unserer schönen Schweiz, geschweige denn auf der Welt, in der Zukunft noch möglich sein?

Helmut Frei, Unterägeri

Der 14. April steht vor der Tür. Für diesen Tag hat der Bundesrat allfällige Anpassung bei den Coronamassnahmen in Aussicht gestellt. Zu diesem Zweck müssen, zwecks Rechtfertigung, Fakten her. Aus Sicht des Bundesrates am liebsten steigende Fallzahlen. Mit der neusten Errungenschaft von sogenannten Selbsttests lassen sich diese meines Erachtens leicht nach oben treiben. Und schon rennen sie los, die Testfreudigen und testen, was das Zeug hält. Weshalb eigentlich? Darf man das fragen? Dass die Verlässlichkeit des Tests mit maximal 30 Prozent angegeben wird, interessiert scheinbar nicht.

Also noch einmal meine ernst gemeinte Frage: Wozu der ganze Zirkus? Bitte nicht ausblenden: Jeder positive Test ist ein effektiver Pandemietreiber. Zwei gute Nachrichten zum Schluss: Ein Gericht in Brüssel hat vor ein paar Tagen die belgische Regierung aufgefordert, alle Coronamassnahmen innerhalb von 30 Tagen aufzuheben. Und: Eine aktuelle Studie des Stanford-Professors John P. A. Ioannidis hält fest, dass eine grosse Mehrheit der mit Corona Infizierten überlebt.

Bei einer veritablen Pandemie geht man aber von einer massiv höheren Sterberate aus.

Daniel Wirz, Zug