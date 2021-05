Coronapandemie Angestellte der Baarer Gemeindeverwaltung lassen sich wöchentlich testen In den Schulen gehören die Reihentests bereits zum Alltag. Ab dem 12. Mai werden auch Gemeindeangestellte ins Röhrchen spucken.

Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zug hat das Gesuch der Gemeinde Baar, am kantonalen Testprogramm für Betriebe und Organisationen teilzunehmen, gutgeheissen. Ab dem 12. Mai werden die Angestellten der Gemeindeverwaltung, die das wollen, sich wöchentlich einem Spucktest unterziehen. Das teilt die Gemeinde mit.

Das Gemeindehaus in Baar. Bild: Stefan Kaiser (22. November 2018)

Nach eigenen Angaben hatte sich die Gemeinde bereits früher bemüht, ihre Mitarbeiter regelmässig testen zu lassen. Nach der kantonalen Weisung vom 24. März, die an der Oberstufe etablierten Reihentests auf die 4. bis 6. Primarschule auszudehnen, habe man beim Kanton diesbezüglich nachgefragt. Damals sei dies noch nicht möglich gewesen.

Freitags kommt das Testergebnis

Die teilnehmenden Mitarbeiter der Verwaltung werden jeweils am Mittwochmorgen «zu Hause vor dem Frühstück» den Speicheltest durchführen und das Teströhrchen im Verwaltungsgebäude abgeben. Dort werden die Tests gepoolt (die Proben von vier bis zehn Mitarbeitenden werden zusammengefügt) und ins Labor geschickt. Am Freitag werden die Mitarbeitenden per SMS über das Testergebnis informiert. Bei einem positiven Resultat müssen sich alle Teilnehmende dieser Testgruppe in einem Testzentrum kostenlos testen lassen.

Derzeit hätten sich über 100 Personen für die Speicheltests angemeldet. Das entspricht auf Anfrage unserer Zeitung etwa der Hälfte der dafür in Frage kommenden Personen.

Für die Gemeindeschreiberin Andrea Bertolosi liegen die Vorteile auf der Hand: «Mitarbeitende, die sich regelmässig testen lassen, erhalten einerseits Gewissheit, gesund zu sein. Andererseits tragen sie zum Schutz ihres persönlichen Umfelds, der Besucherinnen und Besucher sowie der Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung bei.»