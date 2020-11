Coronapandemie: Der Kanton Zug unterstützt Härtefälle finanziell Der Regierungsrat hat beschlossen, sich dem Härtefallprogramm des Bundes anzuschliessen: 44 Millionen Franken werden zur Verfügung stehen für Unternehmen, die stark betroffen sind von der Pandemie.

Einige trifft es hart: Die Event-, Reise-, und Tourismusbranche, aber auch Schausteller bekommen die Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie deutlich zu spüren. Nun hat der Zuger Regierungsrat beschlossen, am Härtefallprogramm des Bundes teilzunehmen. Gesamthaft spricht der Bund 200 Millionen Franken, jeder Kanton erhält einen proportionalen Anteil. Für Zug bedeutet das im Spezifischen, dass der Bund dem Kanton 4,8 Millionen Franken zur Verfügung stellt für Unternehmen, die ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Bedingung ist allerdings, dass der Kanton mindestens genauso viel Geld einschiesst.

Der Regierungsrat hat sich dafür ausgesprochen und beantragt deshalb dem Kantonsrat einen Rahmenkredit von insgesamt 44 Millionen Franken. 40 Millionen davon sollen für Darlehen zur Verfügung gestellt werden, 4 Millionen à fonds perdu. «Es stand ausser Frage, dass sich der Kanton Zug an diesem Bundesprogramm beteiligen wird, zumal es um die Existenzsicherung von Zuger Unternehmen geht, die vor Ausbruch der Pandemie profitabel unterwegs waren», sagte Finanzdirektor Heinz Tännler an der Pressekonferenz vom Dienstag. Es seien schwierige Zeiten - ganz besonders für KMU und die Gastronomie.

40 Prozent weniger Jahresumsatz

Wer gilt denn nun als Härtefall und kann auf diese Massnahmen zurückgreifen? Voraussetzung ist, dass der Betrieb mindestens 40 Prozent weniger Jahresumsatz verzeichnen konnte als durchschnittlich in den Vorjahren. Auch muss das Unternehmen in den Vorperioden profitabel gewesen und auch künftig mittelfristig wirtschaftlich eingeschätzt werden. Wer also schon vor der Pandemie auf der Kippe stand, wird sich hier nicht als Trittbrettfahrer einschleichen können. Berücksichtigt wird deshalb die ganze Kapital- und Vermögenssituation.

Ausserdem: Wer in der ersten Welle einen Kredit bezogen hat und jenen noch nicht vollständig ausgeschöpft hat, wird von den Massnahmen nicht profitieren. Die Erhaltung der Unternehmen steht im Vordergrund, betont der Regierungsrat. Wegen Corona soll keine Firma schliessen müssen, so der Zuger Finanzdirektor. Selbstredend gibt es Herausforderungen zu meistern, wie etwa die Einschätzung, ob ein Unternehmen mittelfristig wirtschaftlich sei. Doch Tännler zeigte sich zuversichtlich, jene mit Fachkräften zu bewältigen.

500 000 Franken Soforthilfe

In Bezug auf finanzielle Unterstützung ist eine schnelle Umsetzung wichtig. Das Härtefallprogramm des Bundes geht am 4. November in die Vernehmlassung bei den Kantonen, sobald es in Kraft tritt, muss es aber auch noch im Kanton Zug Hürden nehmen. So muss der Rahmenkredit über 44 Millionen Franken unter anderem zwei Lesungen im Kantonsrat durchlaufen. Bis die politischen Prozesse abgewickelt sind, dürfte es Mitte Februar werden. Heinz Tännler zeigte sich überzeugt:

«Für einige Betriebe ist es dann aber schon zu spät.»

Gewisse Unternehmen werden dann bereits Mitarbeiter entlassen müssen und könnten die Miete nicht mehr zahlen.

Um die Periode bis Mitte Februar zu überbrücken, hat der Kanton deshalb eine Soforthilfe beschlossen. 500 000 Franken sollen über den Lotteriefonds ab dem 1. Dezember für Härtefälle zur Verfügung stehen. Für die ordentliche Abwicklung der Härtefallgesuche braucht es einen Kantonsratsbeschluss, der im Idealfall noch vor Ende 2020 verabschiedet wird. Sollte der Kantonsrat dem Antrag des Regierungsrats betreffend Härtefallmassnahmen zustimmen, werden die bereits angelaufenen Ausgaben diesem Rahmenkredit belastet und dem Lotteriefonds wieder gutgeschrieben.

«Im Kanton Zug stehen die Betriebe grundsätzlich auf soliden Beinen», so der Regierungsrat. Das habe sich in der ersten Welle gezeigt. Er geht deshalb davon aus, dass die 500 000 Franken für all jene, die in einer echten Krise stecken, reichen werden. «Aber wir behalten die Situation im Auge. Letztlich ist sie von verschiedenen Faktoren abhängig und bei einem erneuten Lockdown sähe alles wieder anders aus», sagte Tännler.