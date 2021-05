Coronapandemie Die Pflegerinnen und Pfleger kommen nicht zur Ruhe Die Berufsgruppe muss trotz Aufmerksamkeit und Anerkennung weiterhin für ihre Rechte kämpfen. Daran erinnert wird auch mit dem «Walk of Care» durch die Stadt Zug.

Der Applaus von den Balkonen ist verstummt, geschuftet aber wird in gleichem Mass wie vorher: Kaum eine Berufsgruppe ist im vergangenen Jahr so in den Fokus gerückt wie die Pflegenden. Ob Spitex-Mitarbeiter, Altenpflegerinnen oder Pflegende in den Spitälern, sie alle haben während der Coronapandemie Aussergewöhnliches geleistet. Gedankt wurde es ihnen im ersten Lockdown im letzten Frühling mit Applaus. Doch was folgte auf diese Aufmerksamkeit? Wie nachhaltig ist die Anerkennung? Und wie sieht der Alltag der Pflegenden gegenwärtig aus, ist Normalität eingekehrt?

«Nein», sagt Miriam Rittmann, Präsidentin der Zentralschweizer Sektion des Pflegefachverbands (SBK), die ihr Büro in der Stadt Zug hat. Der Verband vertritt die Interessen der Pflegefachfrauen und

-männer. «Die Arbeitsbelastung ist nach wie vor sehr hoch. Zur Ruhe gekommen ist man nicht», ergänzt sie. Ohne Verschnaufpause nach der zweiten Welle im November/Dezember sei es jetzt auch mit Nachholbedarf für die verschobenen Eingriffe weitergegangen. «Es war noch gar nicht richtig Zeit, das Erlebte in der Coronakrise zu verarbeiten.»

Zeitmangel gleich Pflegemangel

Die Situation der Pflegenden ist nicht erst seit Corona schwierig. «Die Arbeitsbelastung ist hoch, die Personalsituation angespannt. Schweizweit waren vor der Pandemie rund 30'000 Stellen unbesetzt. Das bedeutet eine grössere Arbeitslast für die Leute im Beruf», so Rittmann. Der dadurch entstehende Zeitmangel bedeutet folglich auch einen Pflegemangel. Die Unzufriedenheit und Gefahr für ein Ausbrennen sind gross. Der Verband merke das insbesondere an vielen Anfragen rund um Umorientierungen. «Das werden wir nach der Pandemie wohl erst recht zu spüren bekommen, wenn noch mehr Personal abwandert», sagt die Sektionspräsidentin.

Die Wertschätzung in Form des Applauses habe gut getan, führt sie aus.

«Er war für viele Pflegende sinnstiftend. Man erkennt, dass man gebraucht wird. Das Bewusstsein dafür wurde gestärkt, nicht nur bei den Applaudierenden.»

Auch über die teilweise ausbezahlen Coronaprämien konnten sich viele freuen. Nur nachhaltig sei das nicht. «Den Worten sind nicht viele Taten gefolgt.» Um weiter für Aufmerksamkeit zu sorgen, wird zum internationalen Tag der Pflege vom 12. Mai auch in Zug ein «Walk of Care» organisiert (siehe Infobox).

«Walk of Care» in Zug Treffpunkt ist um 17 Uhr beim GIBZ, anschliessend wird gemeinsam zum Bundesplatz marschiert, wo die Zuger Nationalrätin Manuela Weichelt-Picard (ALG) eine Rede halten wird. Die Organisatoren bitten um eine Anmeldung zur Teilnahme, es gilt Maskenpflicht und Abstandhalten.

Gefordert werden etwa verbindliche Dienstpläne, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass zunehmende Expertise mit einer Lohnentwicklung abgegolten wird, genügend Fachpersonal und gute Pflegequalität mit festgelegter maximaler Anzahl Patienten pro diplomierter Pflegefachperson. «Wir fordern konkret die Umsetzung der Pflegeinitiative für eine starke Pflege und dass die wissenschaftlichen Studien ernst genommen werden, die einen direkten Zusammenhang zwischen genügend Pflegefachpersonal und weniger Komplikationen und mehr Sicherheit für den Patienten aufzeigen», so Rittmann.

Zuger Kantonsspital als positives Beispiel

Die Sektionspräsidentin sieht darin auch eine der Aufgaben des Verbands: «Wir können nicht alles einfach der Politik delegieren, wir müssen uns selber einsetzen.» Abhilfe schaffen könnte die verpflichtende Anbindung an den Gesamtarbeitsvertrag, ist sich die Expertin sicher. Als Beispiel dient ihr da das Zuger Kantonsspital. Als einziges Spital der Zentralschweiz gibt es hier den Gesamtarbeitsvertrag: «Es gibt praktisch keine unbesetzten Stellen. Das hängt auch mit der Attraktivität des Arbeitgebers und den Arbeitsbedingungen zusammen.»