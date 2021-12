Coronapandemie Kanton Zug bewirbt Impfungen – bald können auch Kinder gespritzt werden Alle Einwohner, bei denen die letzte Impfung mindestens sechs Monate her ist, werden aufgerufen, sich für die Auffrischung anzumelden. Zugelassene Personen erhalten innert weniger Tage einen Termin.

Das Booster-Impfprogramm im Kanton Zug läuft nach Angaben der Gesundheitsdirektion auf Hochtouren. «Die Auffrischimpfungen am Zuger Impfzentrum laufen weiterhin rasch und problemlos voran, pro Tag werden rund 1000 Booster-Impfungen durchgeführt.» Am Impfzentrum seien dennoch genügend Impftermine frei.

Alle Personen, die sich für die Auffrischimpfung angemeldet haben und bei denen die letzte Impfung mindestens sechs Monate her ist, würden vor Weihnachten ihre Impfung erhalten. Die Auffrischimpfung sei durch das Aufkommen der neuen Omikron-Variante noch einmal wichtiger geworden. Um einen guten Schutz vor einer schweren Erkrankung zu erhalten, sei die Booster-Impfung nötig. Alle Zugerinnen und Zuger, bei denen die zweite Impfung sechs Monate her ist, können sich einfach anmelden: Online auf www.corona-impfung-zug.ch oder via Telefon (041 531 48 00). Erstimpfungen sind ohne Voranmeldung an sieben Tagen in der Woche jeweils von 12 bis 18.30 Uhr möglich.

Kinder ab 5 Jahren sind zugelassen

Nachdem die eidgenössische Impfkommission eine entsprechende Empfehlung herausgegeben hat, werden sich auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren schon bald gegen Corona impfen lassen können. «Der Kanton Zug ist dafür bereit und kann mit den Impfungen beginnen, sobald der Impfstoff für die Kinderimpfung eingetroffen ist», teilt die Gesundheitsdirektion mit. Details zu den Kinderimpfungen würden in den kommenden Tagen bekannt gegeben. (bier)