Coronapandemie Zuger Gesundheitsdirektion erstattet Anzeige gegen Unbekannt wegen Quarantäne-Briefen Im Kanton Zug kursieren anscheinend gefälschte Briefe, in welchen Bürgerinnen und Bürger informiert werden, dass sie sich in Quarantäne begeben müssen. Betroffene sollen sich melden.

(bier) Mehrere Zugerinnen und Zuger haben sich in den letzten Tagen laut einer Mitteilung bei der Gesundheitsdirektion gemeldet, da sie via Brief über eine angeordnete Quarantäne informiert worden seien. Dies sei laut dem Schreiben nötig, da die Betroffenen Kontakt zu einer am Coronavirus infizierten Person gehabt hätten. Bei diesen Briefen handelt es sich eindeutig um Fälschungen. Die Gesundheitsdirektion habe rechtliche Schritte eingeleitet und eine Meldung an die Zuger Polizei getätigt.

Personen, welche entsprechende Briefe erhalten haben, werden gebeten, sich bei der Corona-Auskunftsstelle zu melden, auch bei einem blossen Verdacht: 041 728 39 09 oder auskunft.corona@zg.ch. So könne das Ausmass der Verbreitung der Fälschungen abgeschätzt werden. «Wir bedauern ausserordentlich, dass die Zuger Bevölkerung in dieser herausfordernden Zeit durch solche Aktionen verunsichert wird», macht Gesundheitsdirektor Martin Pfister in einer Mitteilung deutlich.

Contact Tracing via Telefon

Das Contact-Tracing-Team des kantonalen Amts für Gesundheit kontaktiere alle Personen, welche sich in Quarantäne begeben müssen, stets per Telefon. Nur wenn diese Kontaktpersonen auch nach mehrmaligen Versuchen telefonisch nicht erreicht werden können, werden in Ausnahmefällen auch E-Mails oder Briefe an sie verschickt. In diesen Briefen werden die betroffenen Personen über die angeordnete Quarantäne informiert und gebeten, sich telefonisch beim Contact Tracing zu melden.

«Eine Anordnung einer einschneidenden Massnahme wie der Quarantäne via Brief ohne Bitte um eine persönliche Kontaktaufnahme kommt für uns nicht in Frage», wird der Kantonsarzt Rudolf Hauri zitiert. «In den letzten Monaten haben wir alle Personen per Telefon oder E-Mail erreichen können und keinen einzigen Brief verschickt.»