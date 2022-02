CORONATESTS Doppelte Abrechnungen: Zuger Safetest AG steckt schon wieder in Schwierigkeiten Für ein und denselben Test hat die Safetest AG diesen Herbst bei Kundinnen und Krankenkassen kassiert. Die Betreiber sprechen von einem Versehen, die Versicherungen wollen ihr Geld zurück.

Das geschlossene Saftest-Center in Stans. Bild: Manuela Jans-Koch (16. Dezember 2021)

Neuer Ärger für die Safetest AG: Die Zuger Testcenterbetreiberin hat zwischen Oktober und Dezember 2021 Tausende Tests doppelt abgerechnet. Einmal bei Kundinnen und Kunden, die ihren Coronanachweis damals selber zahlen mussten. Und einmal beim Bund, denen Safetest die Kosten über die Krankenkassen in Rechnung stellte. Das schreibt der «Beobachter»; betroffen sind Helsana, Swica und Visana, wie diese auf Anfrage bestätigen.

Auch die CSS hat unnötige Zahlungen registriert, nachdem sich mehrere Kunden sowie der Kassenverband Curafutura meldeten. «Wir sind derzeit daran, die Faktenlage zu klären und wenn wir ein missbräuchliches Vorgehen feststellen, werden wir die nötigen weiteren Schritte wie Rückzahlungsforderungen einleiten», sagt Mediensprecherin Sabine Betschart.

Die Visana schreibt, sie gehe von einer vollständigen Rückzahlung der Beiträge aus. Die Helsana-Versicherung hat die offenen Rechnungen storniert und fordert ebenfalls Geld zurück. «Die Angelegenheit klären wir mit dem betreffenden Leistungserbringer bilateral», sagt Sprecher Urs Kilchenmann. Und die Swica teilt mit, sie prüfe derzeit die Rechnungen nach: «Wenn sich herausstellen sollte, dass es sich um Versicherungsmissbrauch handelt, werden wir eine Anzeige einreichen», so Mediensprecherin Silvia Schnidrig.

Auch wenn nicht klar ist, wie viel Geld die Versicherungen zurückverlangen werden – der Betrag dürfte sicher im sechsstelligen Bereich liegen. Denn etwa bei Zuger Anbietern kostete nur schon ein Antigen-Schnelltest im Oktober um die 45 Franken.

Safetest spricht von einem Softwarefehler

Wie es zu den doppelten Buchungen kommen konnte? Laut Safetest wegen eines IT-Problems: Zwar hat der Bund seit 11. Oktober nicht mehr für Tests von Ungeimpften gezahlt, diese Änderung sei aber nicht ins System eingegangen, sagt Safetest-Sprecher Michael Wohlgenannt auf Anfrage. Dadurch seien automatisch Rechnungen an die Versicherer ausgelöst worden, obwohl Kundinnen und Kunden schon vor Ort bezahlt hätten.

Das Problem sei seit Wochen bekannt, die Parteien längst daran, den Fehler zu beheben:

«Nachdem Kunden den Fehler entdeckten, informierten sie die Krankenkassen und vereinzelt uns. Wir wiederum informierten weitere betroffene Krankenkassen.»

Als den Verantwortlichen das volle Ausmass des Fehlers bewusst geworden sei, hätten sie sofort einen Zahlungsstopp angeordnet. Weiter versichert Wohlgenannt, Safetest zahle «selbstverständlich» die ausstehenden Beiträge zurück: «Der Rückzahlungsprozess läuft.»

Mehrere Kantone schlossen Saftest-Centren

Mit der Doppelabrechnung macht die Zuger Firma erneut Negativschlagzeilen: In den letzten Wochen schlossen mindestens fünf Kantone Zentren der Firma, die ihren Sitz an der Bahnhofstrasse in Zug hat, wo sie ihren Briefkasten mit 44 anderen Gesellschaften teilt. Die Behörden intervenierten mitunter wegen Qualitäts- und Hygienemängeln, oder weil die Firma ihre Zentren ohne Bewilligung eröffnet hatte.

Laut Eigenangaben unterhält Safetest 41 Zentren, das aber dürfte mit Vorsicht zu geniessen sein. Trotz Schliessung Mitte Dezember führt Safetest etwa den Standort Stans immer noch auf seiner Seite corona-testcenter-schweiz.ch auf. Und an der Bankstrasse in Glarus hat es trotz Eintrag auf der Website nie ein Zenter gegeben.

Tests ohne EU-Zulassung

Die Safetest AG handelt laut Statuten mit Waren im Medizinal- und Pharmabereich, ist gemäss ihrem Webauftritt unter dem Namen Lifetest auf Produktion, Verkauf und Unterhalt von Geräten und Instrumenten zur In-Vitro-Diagnostik spezialisiert. Also etwa auch auf Coronatests und Analysegeräte eines chinesischen Herstellers, die Safetest im Internet bewirbt und deren Seriosität die Zuger Firma mit mehreren Zertifikaten untermauert. Was nicht ersichtlich wird: Die Tests sind laut dem Bundesamt für Gesundheit seit diesem Herbst nicht für die Verwendung in privaten Testcentern zugelassen. Eine EU-Anerkennung fehlt – und damit auch in der Schweiz die Erlaubnis, Coronazertifikate auszustellen.

Allerdings dürfte das keine Auswirkung auf die Testresultate von Schweizer Kundinnen und Kunden haben: Laut Sprecher Wohlgenannt arbeitet Safetest in ihren Zentren nicht mit diesen Geräten, sondern verwende ausschliesslich zugelassene Antigen-Schnelltests eines US-Herstellers.