Coronavirus Am 25. September kann man sich beim Einkaufszentrum Metalli impfen lassen Alle impfwilligen Zugerinnen und Zuger können sich dort einfach und ohne Voranmeldung die Nadel setzen lassen. Das Impfzelt ist von 10 bis 16.30 Uhr in Betrieb.

«Wochenendeinkauf und Impfung in einem – das ist diesen Samstag bei der Metalli Einkaufsallee in Zug möglich», schreibt die Zuger Gesundheitsdirektion zu ihrer neusten Aktion: dem Impfzelt vor dem Einkaufszentrum Metalli am 25. September (10 bis 16.30 Uhr). Spontan und ohne Voranmeldung könnten impfwillige Personen im Impfzelt des Kantons Zug vorbeigehen.

Die bestehenden Impfmöglichkeiten werden überdies weitergeführt: Am Impfzentrum in Baar sind sieben Tage in der Woche Walk-In-Impfungen von 11 bis 19 Uhr möglich und neun Apotheken führen das Freitagsimpfen zwischen 14 und 18 Uhr weiter. (bier)