Coronavirus-Demonstration in Zug Zuger Polizei stellt keinen Verstoss gegen Rechtsnormen fest Am 2. Oktober fand in Zug zum dritten Mal in diesem Jahr eine Demonstration gegen die Coronamassnahmen statt. Eine Visionierung der verschiedenen Reden der eingeladenen Referenten sollte auf allfällige Rechtsverstösse hin untersucht werden. Gemäss der Zuger Polizei war dies nicht der Fall. Aber es bleiben Fragen.

Die Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft kennt einen umfangreichen Strauss von Grundrechten. Die Meinungsäusserung ist ein Grundrecht, das in der Schweiz einen hohen Stellenwert geniesst. Die Hürde für Verstösse gegen die schweizerischen Grundrechtsnormen ist hoch gelegt. Humanrights.ch schreibt dazu: «In den Kommentarspalten der Internetmedien und in den sozialen Netzwerken wird die Wut auf alles und jeden ungebremst und unbedacht in Worte gefasst. Die Meinungsäusserungsfreiheit schützt diese Art von Äusserungen.» Auf der gleichen Internetplattform wird ungefähr aufgezeigt, wann eine Schwelle überschritten wird: «Problematisch wird es allerdings, wenn die Äusserungen zur Diskriminierung, Feindseligkeit und Gewalt gegen Personen und Gruppen aufgrund rassistischer Zuschreibungen, Religion, Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität, einer Behinderung oder Krankheit und so fort aufrufen.»

Die Anti-Corona-Massnahmen-Demonstration vom 2. Oktober 2021 in Zug, zu der ungefähr 500 Menschen kamen, hatte gemäss der Zuger Polizei für keinen Beteiligten, weder auf der Bühne oder im Zuschauergelände, strafrechtliche Konsequenzen. Dies geht aus Antworten des Zuger Stadtrats Urs Raschle (Die Mitte) hervor: «Alleine deshalb, weil die Stadt Zug eine Bewilligung zur Benützung des öffentlichen Grundes erteilt hat, ist sie nicht verantwortlich für eventuelle Straftaten, die im Rahmen der bewilligten Veranstaltung begangen werden.»

Die anwesenden Ordnungshüter stellten keinen Verstoss fest

Die Präsenz der Zuger Polizei anlässlich der Anti-Corona-Kundgebung auf dem Stierenmarkt-Areal sei «präventiver Natur gewesen». Hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zuger Polizei, die auf dem Platz waren, einen Rechtsverstoss festgestellt, «wäre bereits vor Ort interveniert worden».

Allenfalls hätte noch im Nachgang nach Rechtsverstössen geforscht werden können. Dies wäre zum Beispiel durch die Sichtung von Videos, welche der Veranstalter wohl gemacht haben dürfte, möglich gewesen. Diese Variante konnte gemäss Raschle allerdings nicht in Betracht gezogen werden, da «die entsprechenden Videos kurz nach der Veranstaltung von den einschlägigen Websites gelöscht wurden». Nicht von der Polizei, sondern von den Veranstaltern.

Eine weitere Möglichkeit hätte darin bestanden, dass Hinweise aus der Bevölkerung hinsichtlich spezifischer Aussagen von Referenten an die Zuger Polizei herangetragen werden. Im besagten Fall (2. Oktober 2021) seien solche Meldungen jedoch bei den zuständigen Stellen auch nicht eingegangen.

Wie viele Beobachter vor Ort waren, lässt die Zuger Polizei offen

Wie einer Mitteilung der Zuger Polizei vom 2. Oktober 2021 hervorgeht, sei die Kundgebung ohne Zwischenfälle verlaufen. Weiter heisst es dort: «Es wurden weder Personen weggewiesen noch festgenommen.» Die Zuger Polizei muss jedoch mit einem grossen Aufgebot vor Ort gewesen sein. Dazu heisst er in der besagten Mitteilung: «Die Zuger Polizei war mit uniformierten und zivilen Einsatzkräften im Einsatz. Unterstützt wurde sie von Angehörigen aus dem Zentralschweizer Polizeikonkordat sowie weiteren Partnerorganisationen. Auch mehrere Dialog-Teams der Zuger Polizei begleiteten den Anlass.» Die Zahl der Beobachter nennt die Zuger Polizei nirgends. Es darf jedoch angenommen werden, dass wohl mehr als zehn Beobachter vor Ort waren.