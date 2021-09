Coronavirus «Freitagsimpfen» in Zuger Apotheken ist laut Kanton ein Erfolg – jetzt geht das auch im Ägerital An den ersten drei Freitagen seien rund 450 Impfungen verabreicht worden. Das Angebot wird deshalb weitergeführt und ausgebaut.

Seit dem 20. August bieten neun Apotheken Walk-In-Impfungen ohne Voranmeldung am Freitagnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr an. «Unsere Erfahrungen sind sehr positiv: Viele Zugerinnen und Zuger schätzen dieses unkomplizierte und wohnortnahe Impfangebot», wird Martin Affentranger, Präsident des Verbands Zuger Apotheken, in einer Mitteilung zitiert.

Alle neun teilnehmenden Apotheken bieten das Freitagsimpfen weiterhin an (siehe Fussnote), mit der Amavita Apotheke in Unterägeri ist ab sofort eine zehnte Apotheke an Bord. «Es freut mich sehr, dass ab sofort auch im Ägerital diese unkomplizierte Impfmöglichkeit besteht», betont Gesundheitsdirektor Martin Pfister in der Mitteilung.

Tests werden kostenpflichtig

Die Impfung sei der einzige Ausweg aus der Pandemie – und der einfachste Weg zum Covid-Zertifikat, das ab dem 13. September neu auch im Kanton Zug für Restaurants, Museen, Kinos und weitere Kultur- und Freizeiteinrichtungen nötig ist. Sofort nach der zweiten Impfung wird das Zertifikat automatisch ausgestellt und ist danach für ein Jahr gültig. Die Impfung ist gratis, die Tests für ein Covid-Zertifikat werden ab dem 1. Oktober kostenpflichtig werden.

Das Zuger Impfzentrum in Baar ist sieben Tage in der Woche von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Impfungen sind mit oder ohne Voranmeldung möglich. Alle weiteren Informationen sind auf www.corona-impfung-zug.ch zu finden.