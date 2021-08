Coronapandemie: Weitergehende Verbote liegen im Kanton Zug in der Luft Zugs Gesundheitsdirektor Martin Pfister begrüsst die Berner Corona-Entscheide, wäre bei manchen Themen aber strikter gewesen. Bald trifft er sich mit seinen Amtskollegen der Region.

Immer weiter, aber vorwärts. Dies ist die Strategie, mit welcher der Bundesrat wie auch die nachgeordneten Kantone bei der Bekämpfung gegen das Coronavirus vorgehen. Der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset sagte am Mittwoch an der Pressekonferenz in Bern, es würden immer diejenigen Massnahmen getroffen, die gegen diese perfide Geissel der Menschheit den grösstmöglichen Erfolg versprechen. Gewissheit gebe es jedoch nicht.

Der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister begrüsst die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen «ausdrücklich». Der CVP-Regierungsrat meldet aber Gleichen einen Vorbehalt an: «Im Bereich der Veranstaltungen hätte ich noch strengere Beschränkungen bevorzugt.» Pfister hat unter anderem die vom Bundesrat beschlossene Obergrenze für Treffen im Familien- und Freundeskreis im Kopf. Für solche Anlässe gilt fortan eine Limite von zehn Personen. Pfister sagt, dass die jetzt propagierte Lösung «aber sicher in die gewollte Richtung geht».

Der Zuger Gesundheitsdirektor hätte im Veranstaltungsbereich noch stärker durchgegriffen. Bild: Maria Schmid (Zug, 6. Oktober 2020)

Diese strenge Haltung in dieser Angelegenheit verficht der Zuger Gesundheitsdirektor nicht alleine. Vielmehr äussert er sich auch im Namen der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz, der er als Präsident vorsteht. Er sagt:

«Wir werden uns miteinander absprechen, ob wir weitere Massnahmen ins Auge fassen.»

Martin Pfister sagt aber auch, dass es gut sei, wenn Massnahmen auf Bundesebene einheitlich seien: «Das ist kommunikativ einfacher zu ­vermitteln.»

Sportliche Betätigung in Gruppen als Hotspot?

Der Gesundheitsdirektor ist sich bewusst, dass im Bereich des Sports strenge Massnahmen beschlossen worden seien. Er verteidigt diese aber mit Vehemenz:

«Da es gerade im Amateursport zu vielen Ansteckungen gekommen ist, sind diese Einschränkungen nötig.»

Praktisch mit vorauseilendem Gehorsam hatten denn auch verschiedene Sportverbände – so etwa der Unihockeyverband – den Meisterschaftsbetrieb bereits freiwillig ausgesetzt.

Diese Einschränkung will Martin Pfister jedoch nicht als grundsätzliches Verbot von Sport verstanden wissen: «Sport und Bewegung sind nach wie vor wichtig – aber an der frischen Luft und ohne Körperkontakt.» Für Jugendliche unter 16 Jahren gelten andere Bestimmungen, so Pfister, «sodass etwa Schulsport nach wie vor möglich ist».

Profisportler sind von vorgenannten Restriktionen ausgenommen. Jedoch hat in diesem Metier die erlaubte Zuschauerzahl – 50 Personen – fatale Auswirkungen. Eishockey ohne Zuschauer wie Ende Februar dürfte kaum der Weisheit letzter Schluss sein. Denn bei diesen Anordnungen ist ein Ablaufdatum nicht festgelegt.

Die Schnelltests begrüsst Martin Pfister

Der Zuger Gesundheitsdirektor freut sich aber, dass nunmehr Antigenschnelltests zur Verfügung stehen:

«Diese können aber die bisherigen PCR-Tests nicht in jedem Fall ersetzen.»

Jedoch betont Martin Pfister, in dieser Angelegenheit den Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit zu folgen. Immer weiter lautet die Strategie – auch Volten sind möglich.