Leserbrief CVP – Quo vadis? «Wen das C gestrichen wird, trete ich aus», Ausgabe vom 10. Januar

Wenn in der Diskussion um das C der CVP einige hoffen, man könne ohne das C im Namen erfolgreicher sein, da das Christliche im Namen abschreckt, dann muss man sich fragen, mit welchem Mut die gleichen Leute die Werte verteidigen werden, für die das C steht. Könnte es auch sein, dass die christlichen Werte in der Partei bereits in der Abstellkammer gelandet sind und sich niemand getraut, dies zuzugeben? In vielen Ländern dieser Welt werden Christen wegen ihres Glaubens ermordet und wir zittern bereits, wenn wir nicht zum Mainstream gehören.

Rita und Stephan Hegglin-Besmer, Zug