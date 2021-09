Vereine und Verbände CVP Steinhausen wird «Die Mitte Steinhausen» Nach der Kantonalpartei hat nun auch die Ortspartei den Namen auf «Die Mitte Steinhausen» geändert.

Die Mitglieder der CVP Steinhausen haben am vergangenen 9. September an einer historischen Generalversammlung ihrer Partei teilgenommen. Neben den statutarischen Geschäften war dieses Jahr zudem die Änderung der Statuten und der damit einhergehende Namenswechsel der Partei traktandiert.

Die-Mitte-Kantonalpräsidentin Laura Dittli erläuterte allen Anwesenden den Strategieprozess der Mutterpartei zur Namensänderung, hier im Bild während ihrer Rede an der Delegiertenversammlung in Zug. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Zug, Samstag, 11. September 2021)

Bereits zu Beginn der Versammlung war die Namensänderung im Fokus. Die kantonale Mitte-Präsidentin Laura Dittli erläuterte allen Anwesenden den Strategieprozess der Mutterpartei, welcher in der Namensänderung gipfelt. So nutzte sie die Chance, die Partei­mitglieder zu ermutigen, der kantonalen Partei auf diesem Weg zu folgen.

Von den Sorgen, nicht nur das C zu verlieren

Die CVP Steinhausen erzielte mit dem C im Namen bei kommunalen und kantonalen Wahlen stets gute Resultate. Deshalb war die Sorge gross, dass die Partei ohne das C künftig weniger erfolgreich ist. Die Mehrheit sah aber in der Namensänderung eine Chance, wieder mehr Wählerinnen und Wähler gewinnen zu können. Denn nicht nur das C im Namen sei in der Vergangenheit für den Erfolg der Partei verantwortlich gewesen, sondern auch die vielen Persönlichkeiten und das politische Wirken für die Bevölkerung.

So wurden nach einer sachlichen Diskussion die neuen Statuten und der damit einhergehende Namenswechsel zu «Die Mitte Steinhausen» mit lediglich zwei Gegenstimmen deutlich angenommen. Die weiteren parteiinternen Geschäfte gingen gegen Ende des Abends ohne Diskussion über die Bühne.

Vereine & Verbände: So funktioniert's



Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.