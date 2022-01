Leserbrief Da hätte man gleich das chinesische Staatsfernsehen ausstrahlen können «SRF setzt im Kampf gegen Pannen chinesische Techniker ein», Ausgabe vom 8. Januar

Dem Artikel entnehme ich, dass sich unser Schweizer Fernsehen technisch neu aufrüstet. Dabei stammen offenbar wichtige Komponenten der neuen Anlage aus China. Bei aufgetretenen technischen Schwierigkeiten haben sich in der Vergangenheit wiederholt chinesische Spezialisten aus Chengdu in Zentralchina in das System der SRF im Leutschenbach eingeloggt. Neu sollen nun chinesische Techniker direkt vor Ort zum Rechten sehen. Für uns Schweizer bildete das SRF das Herzstück eines glaubwürdigen und nicht manipulierbaren Nachrichtendienstes. Dass nun ausgerechnet diese Institution, Technik aus China verwendet und dazu noch Spezialisten vor Ort unsere Informationsinfrastrukturen aufbauen und kontrollieren, ist unglaublich. Wenn SRF betont, man habe sich vertraglich abgesichert, dass diese Leute auf keine Inhaltsdaten zugreifen dürften, so zeugt das von grosser Naivität. Dass diese chinesischen Spezialisten im Projekt immer eingeplant waren und keine weiteren Kosten verursachten, macht die Sache auch nicht besser. Es dürfte jedem Laien klar sein, dass in solchen Firmen der chinesische Staat das Tun und Lassen seiner Leute streng kontrolliert. Wenn diese nun aus Zentralchina unser SRF-System herauffahren können, können sie es künftig auch herunterfahren, sofern die chinesische Regierung das will. Die Verantwortlichen des SRF hätten ja direkt die chinesische Regierung darum bitten können, das chinesische Staatsfernsehen im Leutschenbach zu installieren und auszustrahlen. Das wäre billiger gewesen.

Franz Felder, Neuheim