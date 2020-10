Daniel Marti ist neuer GLP-Kanonsrat Nach dem Rücktritt von Kantonsrätin Nicole Zweifel (GLP/Zug) wurde ihr Nachfolger vereidigt.

(haz) Kantonsrätin Nicole Zweifel (GLP/Zug) hat per 12. November ihren Rücktritt aus dem Kantonsrat erklärt. Zweifel wird ihren Wohnort in den Kanton Zürich verlegen. Für die Raumplanerin, die 2014 erstmals in den Kantonsrat gewählt wurde, rückt Daniel Marti (Zug) nach, der bis 2018 bereits einmal im Kantonsrat tätig war. Marti ist auch Gemeinderat der Stadt Zug. Er legte gestern den Amtseid ab.

Der neue GLP-Kantonsrat Daniel Marti (Zug). Bild: PD

Seit der laufenden Legislatur bilden die Grünliberalen im Kantonsrat eine gemeinsame Fraktion mit der CVP.