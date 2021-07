Leserbrief Dank an die Spitex

Die Welt wird immer kälter, so sagt man. Aber war es nicht schon in den 1940er-Jahren so? Da waren Alte, Kranke, Gebrechliche, Behinderte sozusagen nutzlose Wesen. Umsomehr gilt unser Dank der Palliativ-Spitex, Frau Carlson und ihrer Crew, die mit meinem Schatz äusserst warm-herzig umgegangen sind.

Elfriede Leier, Otto Schmidt, Unterägeri