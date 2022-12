Kolumne «Zuger Ansichten» Danke ond äs guets Neus Danke für das Vertrauen, sagt der ehemalige Präsident der Staatswirtschaftskommission. Andreas Hausheer, Kantonsrat Die Mitte, Steinhausen Drucken Teilen

Am 20. Dezember 2018 vertraute mir der Zuger Kantonsrat das Präsidium der Staatswirtschaftskommision (Stawiko) an. Heute, vier Jahre später, schaue ich mit Dankbarkeit auf eine sehr intensive Zeit zurück. An 46 Kommissionssitzungen mit rund 280 traktandierten Geschäften, aus denen rund 80 Kommissionsberichte resultierten, durften wir Geschäfte aus allen politischen Themen­bereichen beraten. Besonders in Erinnerung bleiben wird die Coronazeit.

Unser Milizsystem war in dieser Ausnahmesituation aufs Äusserste gefordert, konnte dabei aber gleichzeitig seine Stärke als Brückenbauer für das gegenseitige Verständnis zwischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft voll zur Geltung bringen. Letztlich gelang es so, innert kurzer Zeit pragmatische und zielgerichtete Hilfs­programme zu realisieren.

Am vergangenen 15. Dezember 2022 durfte ich das Präsidium der Staatswirtschaftskommission in neue Hände übergeben. Ich möchte mich an dieser Stelle für das Vertrauen, das mir der Kantonsrat entgegengebracht hat, ganz herzlich bedanken. Einen öffentlichen Dank verdient an dieser Stelle das Sekretariat der Staatswirtschaftskommission. Nicht zuletzt dank dieser politisch neutralen Unterstützung kann ein solches Amt als Miliz­politiker mit der notwendigen Intensität überhaupt noch bewältigt werden.

Mit einem grossen Dankeschön verbunden ist auch der Grund meines Rücktritts als Stawiko-Präsident. Dieser Dank gilt den Einwohnerinnen und Einwohnern von Steinhausen, die mich am 2. Oktober 2022 als Gemeinderat und Gemeindepräsident gewählt haben. Darum gebe ich das Stawiko-Präsidium auch mit einem lachenden Auge ab. Ich freue mich nämlich riesig darauf, zusammen mit der Bevölkerung und meiner Gemeinderatskollegin und meinen Gemeinderatskollegen die Steinhauser Zukunft aktiv mitgestalten zu dürfen.

Packen wir es an!

In diesem Sinne wünsche ich allen äs guets Neus und auf dem Weg dahin frohe Festtage und einen guten Rutsch.