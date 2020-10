Das Alterszentrum Herti in der Stadt Zug wächst in die Höhe Das Alterszentrum wurde 1984 eröffnet. Damit es am Markt bestehen kann, sind nun verschiedene Sanierungsmassnahmen nötig.

So könnte das Alterszentrum aussehen. Bild: CSL Partner Architekten

(haz) In den vergangenen 10 Jahren wurden verschiedene Bereiche des Alterszentrums Herti saniert. Um jedoch weiterhin als attraktives, modernes Alterszentrum am Markt bestehen zu können, sind weitergehende Sanierungen nötig, wie der Stiftungsrat mitteilt.

Dank der guten Grundstruktur und Bausubstanz des Gebäudes ist es möglich, das Herti mit den geplanten Sanierungsmassnahmen wieder fit für die Zukunft zu machen. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im Frühjahr 2021 und dauern bis Mitte 2022, die einzelnen Stockwerke werden dabei sukzessive saniert. Der laufende Betrieb ist während der ganzen Bauzeit sichergestellt.

Neues Angebot wird eine Lücke schliessen

Die nötigen baulichen Massnahmen wird die Stiftung Alterszentren Zug, Betreiberin des Alterszentrums Herti sowie der Alterszentren Frauensteinmatt und Neustadt, nutzen, um das Herti auch in anderer Hinsicht fit für die Zukunft zu machen: Die Nachfrage nach Angeboten, in denen ältere Menschen mit tieferem Pflege- und Betreuungsbedarf in ihren eigenen vier Wänden gepflegt werden können, wird immer grösser. Ein entsprechendes Angebot fehlt in der Stadt Zug. Zwar gibt es mehrere Angebote mit Alterswohnungen, ein Wohnangebot, bei dem rund um die Uhr eine Pflegefachperson innert Minuten verfügbar ist, fehlt. Das Alterszentrum Herti wird deshalb um zwei Stockwerke aufgestockt. In den drei obersten Stockwerken des Zentrums entstehen so 25 Wohnungen für betreutes Wohnen mit Pflegedienstleistungen und Aktivierungsangeboten. Der Zeitpunkt der Aufstockung ist wegen hängiger Einsprachen gegen den Bebauungsplan noch offen.

Dieses Angebot schliesst in der Stadt Zug die Lücke zwischen dem ambulanten Angebot der Spitex und der stationären Pflege in einem Pflegeheim. Informationen: www.alterszentrenzug.ch/zukunft-herti.