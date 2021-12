Vereine&Verbände Das Chlausvolleyball ist zurück Das Turnier hätte fast nicht stattgefunden, doch dann hatte sich die Situation geändert.

Kä Stech (in grün) gegen Su Sarnen. Bild: PD

Das Chlausvolleyball-Turnier ist zurück! Nach einem Jahr Zwangspause konnten wir am ersten Adventswochenende unser traditionsreiches Turnier wieder durchführen.

Anfangs trudelten die Anmeldungen nur schleppend ein, weswegen sich das OK schon mit dem Gedanken einer erneuten Absage auseinandersetzen musste. Wir wurden zum Glück positiv überrascht und konnten am Samstag sieben Mannschaften in der Kategorie Mixed-Plausch und am Sonntag neun Teams bei den Mixed-Aktiv in Cham begrüssen.

Am Sonntag herrschte eine spannende und energiegeladenen Stimmung. Punkt um Punkt, Satz um Satz musste gewonnen werden. In fairen und teils hart umkämpften Spielen setzten sich schlussendlich die International Friends durch. Die Kategorie Mixed-Plausch hatte zwei Damen-Mannschaften zu besuch. Aufgrund zu niedriger Anmeldezahlen war eine separate Kategorie Damen nicht durchführbar. Um sie nicht vom Turnier auszuschliessen, wurden sie auf Anfrage den Pläuschler zugeteilt. Obwohl sie kräftemässig im Nachteil waren, liessen sich die Damen nicht entmutigen. Den Tagessieg sicherten sich schlussendlich die Smurflis.

Was wäre ein Anlass ohne seine treuen Helfer. Auch in diesem Jahr konnten wir auf unsere Mitglieder zählen. Das Chlausbeizli wurde gut besucht und die hungrige Meute konnte versorgt werden.