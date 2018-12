Die Steinhauser Bevölkerung kann ihr Dorf aktiv mitgestalten Alle 10 bis 15 Jahre wird die Ortsplanungsrevision überarbeitet. In der Gemeinde soll das nächste Jahr mit Hilfe der Einwohner in Angriff genommen werden. Bereits 300 haben mitgemacht. Vanessa Varisco

Auch die Gestaltung des Bahnhofsplatzes in Steinhausen wird zum Thema in der Umfrage. (Bild: Maria Schmid (10. April 2018))



In Steinhausen kann die Bevölkerung mitreden. Denn noch bis zum 6. Januar 2019 läuft eine Umfrage zur Ortsplanungsrevision, bei welcher die Einwohner einen Fragekatalog rund um ihr Dorf ausfüllen können. «Die Bevölkerungsbefragung dient als Basis für das räumliche wie auch das Mobilitätskonzept», gibt Gemeinderat Andreas Hürlimann Auskunft. Teilnehmen können nicht nur Einwohner, sondern auch Vertreter aus der Wirtschaft und ortsansässige Vereine.

«Die Kernthemen der Befragung sind Verdichtung und Mobilität im ganzen Gemeindegebiet», wie Hürlimann ausführt. Die Steinhauser können Fragen zum Wohnraum beantworten, beispielsweise, ob in Zukunft eher Hochhäuser, Reihenhäuser oder Einfamilienhäuser entstehen sollen und für welche Art von Wohnraum aus ihrer Sicht am ehesten Bedarf bestehe. So etwa Kleinwohnungen, Familienwohnungen oder Alterswohnungen.

Parkplätze und Taktverdichtung der ÖV

Bezüglich der Verdichtung: Auf einer Karte werden die verschiedenen Gebiete von Steinhausen markiert und die Einwohner können angeben, wo sie eine dichtere Bauweise befürworten, und wo die quartierübliche Dichte erhalten bleiben soll. Ausserdem können die Steinhauser sich dazu äussern, in welchen Gebieten sie Verbesserung von Frei- und Grünräumen wünschen, damit eine Verdichtung quartierverträglich erscheint. Zur Umgestaltung des Bahnhofsplatzes, zu dem bereits im Mai 2016 ein öffentlicher Workshop stattgefunden hat, können sich die Teilnehmer der Befragung ebenfalls äussern.

Zur Sprache gebracht wird etwa, dass die Einfahrtsachsen zum Bahnhof einer Tempo-30 Zone zugewiesen werden und auf dem Bahnhofsplatz eine Begegnungszone geschaffen werden soll. Wie die Umsetzung schliesslich aussieht, ist noch offen. Denn nach dem Workshop 2016 wurde das Projekt der Bahnhofsgestaltung vorerst auf Eis gelegt. Weil in Zukunft mehrere Projekte geplant seien, für welche die finanziellen Mittel benötigt werden, wie Andreas Hürlimann damals angab. Als im Sommer dieses Jahres von der SBB die Gleise erneuert wurden, erklärte Pascal Iten, Abteilungsleiter Bau und Umwelt, dass sich in der Sache der Umgestaltung des Bahnhofsplatzes nach wie vor nichts getan habe. Generell wird auch die Mobilität zum Thema in der Umfrage. Sie stellt unter anderem die Frage, wie stark das Verkehrsaufkommen den Alltag der Einwohner beeinflusst und ob das aktuelle Verkehrsregime beibehalten werden soll. Damit einher gehen die Fragen nach genügender Anzahl Parkplätze und der Taktverdichtung öffentlicher Verkehrsmittel. Auch Fussgänger können mitreden und darüber entscheiden, wo sie den grössten Handlungsbedarf für Fussverkehr sehen. Die Antworten auf die insgesamt 39 Fragen fliessen in die Ortsplanungsrevision ein. Die umfassende Überarbeitung dieser Grundordnung erfolgt etwa alle 10 bis 15 Jahre.

«Die Ergebnisse dieser Befragung werden die verschiedenen Handlungsfelder Ortsplanungsrevision mitbestimmen. Der Gemeinderat wird die genauen Handlungsfelder und die nächsten Schritte erst nach der Auswertung der Umfrage bestimmen», erklärt Hürlimann, Abteilung Bau und Umwelt. Auch der weitere Planungsprozess soll partizipativ erfolgen.