Das Energiegesetz wurde torpediert Kolumne «Den Überschuss nachhaltig investieren», Ausgabe vom 23. Juli

Der parlamentarische Respekt gebietet es, auf diesem Weg auf die Kolumne von Kantonsrätin Hanni Schriber-Neiger zu reagieren. Wie im Kantonsrat ist es auch in den Zeitungsspalten sinnvoll, die Faktenlage sofort und bestimmt klarzustellen. Das soll hiermit getan werden. Wenn die Autorin schreibt, die Regierung müsse in Sachen Energiegesetz endlich vorwärts machen, so ist das, gelinde formuliert, etwas seltsam. Es ist ja die politische Linke im Kanton Zug, die in dieser Sache im Parlament mit einer Rückweisung für unnötige Verzögerungen sorgte. Ohne dieses politisch motivierte Manöver wäre der Kanton Zug in Sachen Energiegesetz schon viel weiter.

Hoffen wir, dass die Stellungnahme meiner Kantonsratskollegin signalisiert, dass ihre Kolleginnen und Kollegen im Rat nun ebenfalls Hand für einen Schritt in die richtige Richtung bieten. Baudirektor Florian Weber kann jedenfalls kein Vorwurf gemacht werden; er unternahm alles, dass es in Sachen Energiegesetz hätte vorwärts gehen können.

Rainer Leemann, Kantonsrat FDP, Zug