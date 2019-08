Live Das Festgelände des Eidgenössischen ist eröffnet +++ Um 14 Uhr startet der Festumzug Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug ist gestartet. Wir berichten heute live vom Festgelände und vom Festumzug in der Stadt Zug. Jonas von Flüe und Janick Wetterwald

Programm vom Freitag

11.00: Eröffnung des Festgeländes

Eröffnung des Festgeländes 13.00: Fahnenempfang auf dem Landsgemeindeplatz

Fahnenempfang auf dem Landsgemeindeplatz 14.00: Festumzug vom Postplatz zur Schwingarena

Festumzug vom Postplatz zur Schwingarena Ab 20.00: Konzerte, u.a. von Hecht, Francine Jordi, Oesch's die Dritten, Nickless und ChueLee

12:59 Uhr

Siegermuni Kolin geniesst in seinem Stall die Ruhe vor dem Sturm.

(Bild: Janick Wetterwald)

12:53 Uhr

Eltern aufgepasst: Die Zuger Polizei verteilt auf dem Stierenmarkt-Areal Armbänder für Ihre Kinder. Diese helfen, mit Ihrer Telefonnummer versehen, Ihr Kind zu Ihnen zurückzubringen, falls es im Getümmel einmal verloren geht.

Unser @ESAF2019Zug Polizeiposten auf dem Stierenmarktareal ist eingerichtet. Ab jetzt und bis am Montag sind wir rund um die Uhr für euch da. Bei Problemen, Diebstählen, Sachbeschädigungen oder Tätlichkeiten helfen wir gerne. Unsere Türen sind offen. ^klfr #zugerpolizei #esafzug pic.twitter.com/dUyJmlwJKT — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) August 22, 2019

Habt ihr euch das Kinderarmband für das @ESAF2019Zug schon gesichert? Ihr bekommt sie bei uns im Hauptgebäude (An der Aa4) und während dem #esafzug auf unserem temporären Polizeiposten auf dem Stierenmarktareal sowie bei unseren #Dialogteams. ^klfr #zugerpolizei #eshätsolangshät pic.twitter.com/WoBBTUS1FU — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) August 21, 2019

12:45 Uhr

Die Public-Viewing-Arena ist bereit für die Konzerte ab 20 Uhr.

(Bild: Andrea Muff)

12:28 Uhr

Durchfahrt verboten: Diese beiden Kräne schirmen auf kreative Weise das Zuger Herti-Quartier vom Verkehr ab.

(Bild: Jonas von Flüe)

12:15 Uhr

Die Zuger Polizei weist via Kurznachrichtendienst Twitter darauf hin, dass es für den Festumzug heute Nachmittag diverse Umleitungen gibt. Die Umzugsroute: Vom Landsgemeindeplatz via Vorstadt und Chamerstrasse zum Festgelände.

Bitte denkt daran, heute Nachmittag startet das @ESAF2019Zug mit dem Festumzug. In der Zuger Innenstadt sind zwischen 13:00 und 16:00 Uhr mehrere Strassenabschnitte gesperrt. Beachtet die entsprechenden Umleitungen. ^klfr #zugerpolizei #esafzug pic.twitter.com/YxfriXhH3Z — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) August 23, 2019

12:10 Uhr

Sich in Zug auf dem Weg zum Festgelände zu verirren, sollte unmöglich sein: An jeder Ecke sind diese Wegweiser aufgebaut:

(Bild: Harry Ziegler)

11:00 Uhr

Endlich ist es soweit: Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug ist gestartet. Pünktlich um 11 Uhr wurde das Festgelände eröffnet. Bereits sind Tausende Besucher aus der ganzen Schweiz in Zug eingetroffen. Auch diese Campingfreunde sind bereits unterwegs in Richtung Gelände.