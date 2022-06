Baar Das Gewerbe stellt sich vor – mit viel weniger Ausstellern als beim letzten Mal Während dreier Tage öffnete die Waldmannhalle ihre Tore für die neunte KMU-Ausstellung.

Auch der Spieltrieb wird befriedigt. Bild: Matthias Jurt (Baar, 25. Juni 2022)

Normalerweise findet die Baarer KMU-Ausstellung im März statt. Coronabedingt entschied das Organisationskomitee unter der Leitung des OK- und Gewerbevereinspräsidenten Arno Matter, die Ausstellung in den Juni zu verschieben.

Von Freitag bis Sonntag war es so weit. «Wir freuen uns, dass wir mit der KMU-Ausstellung einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde leisten können», führte Arno Matter aus. Er betonte zudem: «Die Unternehmer können Kontakte zur Bevölkerung knüpfen und zeigen Präsenz im Markt. Firmen erhalten so wieder ein Gesicht.»

Auch der Blutdruck kann gemessen werden. Bild: Matthias Jurt (Baar, 25. Juni 2022)

Das ungewohnte Datum hatte sich auf die Anmeldungen der Aussteller stark ausgewirkt. An der letzten Durchführung 2019 präsentierten sich rund 100 Baarer Firmen an der KMU-Ausstellung. Nun waren es noch rund fünfzig. «Die diesjährige dreitägige Messe ist deshalb aber nicht weniger attraktiv», betonte Matter. «Im Gegenteil: Wir verbinden unsere Gewerbemesse mit einem Foodtruck- Happening. Das Baarer Gewerbe und die kulinarischen Angebote ergänzen sich auf ideale Art und Weise.»

Nicht nur in der Halle wurde etwas geboten

Die Zuger Bevölkerung flanierte in der gekühlten Waldmannhalle von Stand zu Stand. Mit kreativen Wettbewerben machten einige Ausstellende auf sich aufmerksam und kamen mit dem Messepublikum in Kontakt. Auch die neusten Attraktionen des Automarktes wurden in der Waldmannhalle gezeigt. Banken, Versicherungen sowie Unternehmen aus der Gestaltungsbranche, Lebensmittelindustrie und Reisebüros präsentierten sich mit ihren Dienstleistungen und Angeboten.

Auf dem Parkplatz vor der Waldmannhalle wartete nebst der Gewerbeausstellung das erwähnte Foodtruck-Happening mit kulinarischen Attraktionen aus aller Welt auf. Es gab von Mini-Donuts bis zu Veggie-Momos vielerlei zu Essen, und natürlich war auch das lokale Baarer Bier präsent. Dank sonnigen Wetters am Samstag war das Happening ein Highlight, das von der Bevölkerung gern genutzt wurde.

Draussen warten Foodtrucks. Bild: Matthias Jurt (Baar, 25. Juni 2022)

Für Arno Matter war es wichtig, dass die KMU Messe wieder stattfinden konnte.

«Eine Absage war für uns keine Option. Wir erachteten es als äusserst sinnvoll, nach zwei Jahren mit Covid-Massnahmen wieder Grossanlässe durchzuführen und einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in Baar zu leisten.»

Gottesdienst mit Musik

Auch die Kleinsten kamen bei der Ausstellung auf ihre Kosten. In einer der Wiesental-Turnhallen befanden sich eine grosse Hüpfburg, ein Trampolin und weitere Spielgelegenheiten. Die zweite Turnhalle bot am Sonntag eine «Messe in der Messe». Die reformierte Pfarrerin Vroni Stähli hielt am Morgen den Gottesdienst, der von der Baarer Gesangsformation Vocal Monday musikalisch begleitet wurde.

Besucher in der Waldmannhalle schauen sich die Stände an. Bild: Matthias Jurt (Baar, 25. Juni 2022)

Dies war der letzte grosse Anlass, der in den Wiesental-Turnhallen stattgefunden hat. Sie werden in den Schul-Sommerferien abgerissen. Bis im Sommer 2025 entsteht an dieser Stelle ein neues Schulhaus mit einer Dreifachturnhalle.