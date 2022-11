Das grosse Aufräumen «Als ich das gesehen habe, musste ich ein bisschen weinen»: Die Unwetterschäden in Rotkreuz sind immens Am Sonntag wurde Rotkreuz von gewaltigen Wassermassen einmal mehr in Mitleidenschaft gezogen. Am Montagmorgen zeichnet sich ein Bild von gefüllten Liftschächten, verlorener Ware und grossen Schäden an Fahrzeugen und Gebäuden. Ein Augenschein.

Bei der Schule in Oberwil trat der Brunnenbach über das Ufer und überschwemmte den Schulhausplatz. Das Wasser drang auch in das Gebäude ein. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz 26. Juli 2021)

Am Montagmorgen brummen im Rotkreuzer Dorfzentrum an jeder Ecke Motoren. Zahlreiche Wagen verschiedener Reinigungs- und Kanaltechnikfirmen stehen an der Luzerner- und Buonaserstrasse, aus dem Innern von Häusern und Tiefgaragen schlängeln sich dicke Schläuche, mit denen geflutete Keller und Parkplätze ausgepumpt werden. Überall stehen Menschen mit Gartenschläuchen, Besen und Wischmopps – ein kollektiver Versuch, das Dorf einmal mehr von den Spuren des Unwetters zu befreien, welches am Sonntag gewaltige Wassermassen durch die Gassen jagte.

Es ist der «Morgen danach».

Auf der Küntwilerstrasse hat sich am Sonntag ein Fluss gebildet, der Richtung Luzernerstrasse ablief. Leservideo: Stefania Catalano

Vorkehrungen treffen lohnt sich

Die Migros-Tiefgarage an der Buonaserstrasse ist am Montagmorgen nur noch feucht und etwas sandig. Die Mitarbeiter einer Reinigungsfirma haben ganze Arbeit geleistet. Aber sie sind noch nicht fertig. «Gestern stand das Wasser noch etwa einen Meter hoch», schätzt einer von ihnen. Auf seinem Handy hat er ein Foto eines Kollegen, wie dieser am Sonntag durch das Hochwasser watet – es reichte ihm bis zu den Oberschenkeln.

Am Sonntag sah die Mirgos-Tiefgarage noch so aus. Einen Tag darauf ist sie schon beinahe wieder trocken. Bild: Márcio Martins

Nun, da der Boden so gut wie trocken ist, ragt ein Schlauch aus einem der beiden Lifte und verschwindet in der Mitte der Tiefgarage unter Wasserplätschern in einem Abfluss. Damit leeren die beiden Männer die Liftschächte, die es am Sonntag geflutet hat. Bald seien sie fertig, dann könne der Lift wieder in Betrieb genommen werden. Das Abpumpen und Aufräumen laufe nach Plan, sagt einer von ihnen. Grössere Schäden seien keine entstanden, schätzt er die Lage ein, auch an den parkierten Autos nicht.

Die Inhaber der Metzgerei Berchtold gegenüber der Migros hatten das Glück, dass der Laden zwei, drei Treppenstufen erhöht liegt. Die Ladenfläche des Familienbetriebs blieb vom Wasser verschont, anders als jene der Kleiderboutique und der Apotheke in derselben Strasse. Und auch in den Keller sei kein Wasser gelangt, wie die Betriebsleiterin Nicole Berchtold sagt:

«Wir haben schon nach den ersten Unwettern im Juni begonnen, unsere Kellerfenster wasserdicht zu verschrauben.»

Zudem hat sie den Kellerabgang hinter dem Haus mit folierten Sperrholzplatten und Kitt versiegelt. «Das hat sich mehr als gelohnt. Da unten befindet sich nämlich unser Technik- und Kühlraum. Wäre der geflutet worden, hätten wir unsere ganze Ware verloren.»

In weiser Voraussicht wasserfest gemacht: die Treppe in den Keller der Metzgerei Berchtold. Bild: Linda Leuenberger

Hüfthohes Wasser an der Luzernerstrasse

Weiter vorne an der Luzernerstrasse sind Angestellte der Bankfilialen und Lebensmittelläden – alle bodeneben – dabei, ihre Böden von Dreck zu befreien. Vor dem Haus zur Schmitte an der Luzernerstrasse 5 steht ein Feuerwehrauto. Überall wird kräftig gepumpt, gefegt, gespritzt. Ein Haus weiter befindet sich das Ristorante Camaro. Von vorne zeichnet sich ein harmloses Bild, geht man allerdings um den Block herum, offenbart sich einem der Unwetterschaden eindrücklich. Der tiefergelegte Platz ist von einer Schlammschicht überzogen, Geröll und Geäst liegen herum, die Autos, die noch auf den Parkplätzen stehen, sind bis auf Hüfthöhe verdreckt. Kein Wunder, bedenkt man, wie der Platz am Tag zuvor ausgesehen hat:

Die Rückseite der Luzernerstrasse 9 am Sonntagnachmittag. Bild: Stefania Catalano

Stefania Catalano, die Betriebsleiterin des Ristorante Camaro, steht mit einem Gummischieber in ihrem Kellerabteil und befördert schubweise Schlamm aus dem Raum. Auf ihrem Handy zeigt sie Bilder vom Sonntag und sagt:

«Als ich das gesehen habe, musste ich ein bisschen weinen.»

Catalano ist frisch aus den Ferien zurück. So ein Hochwasser ist alles andere als ein schönes Willkommen-Zurück-Geschenk. «Uns hat es schlimm erwischt», sagt sie und deutet in den Kellerraum auf durchnässte Mehlsäcke.

«Wir haben viel Ware verloren.»

Nicht einmal der Tiefkühlschrank blieb verschont: «Ich dachte, der sei tipptopp wasserdicht. Aber auch den hat es gefüllt. Die oberste Wasserschicht ist gar gefroren.» Wie es jetzt weitergehen soll, weiss Catalano nicht. Sie seufzt. Bald kommen ihre Mitarbeitenden mitanpacken. Es gelte nun, aufzuräumen und zu retten, was zu retten ist.

An der Hauswand lässt sich erkennen, wie hoch das Wasser ursprünglich stand. Im Bild: Lauro und Stefania Catalano. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 26. Juli 2021)

Feuerwehr Rotkreuz wurde tatkräftig unterstützt

Feuerwehrkommandant Daniel Sidler.

Die Feuerwehrleute aus Risch-Rotkreuz standen am Sonntag bis morgens um halb eins im Einsatz und rückten um 7 Uhr schon wieder aus – unterstützt durch Angehörige der Feuerwehren Hünenberg und Cham sowie des Werkhofs. «Über Nacht liessen wir die Pumpen laufen», sagt der Rotkreuzer Feuerwehrkommandant Daniel Sidler, «und am Montagmorgen machten wir mit der Reinigung diverser Tiefgaragen und Keller weiter.» Nun gehe es darum, Material bereit- und Einsatzbereitschaft sicherzustellen.

Um den entstandenen Schaden zu beziffern, sei es viel zu früh, so Sidler. Fest steht aber: Es handelt sich um grosse Schäden, besonders an Fahrzeugen und Liegenschaften.