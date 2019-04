Das hat der Zuger Kantonsrat am Donnerstag entschieden

Zuger Steuergesetzrevision stösst im Kantonsrat auf Anklang

Das Zuger Kantonsparlament hat am Donnerstag in erster Lesung die kantonale Teilrevision des Steuergesetzes behandelt. Vorbehalte äusserten die Linken, die bürgerliche Ratsmehrheit lobte die Vorlage in den höchsten Tönen. Mit diesem Paket soll der Kanton unverändert ein attraktiver Standort für Unternehmen sein.