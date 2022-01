Leserbrief «Das ist ein absurdes Zerrbild» Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Februar über das Medienpaket

Man könnte meinen, Journalistinnen und Journalisten sind unterwürfig oder käuflich oder von der Politik gelenkt. Dieses Bild jedenfalls vermittelt die Nein-Propaganda zur Medienförderung, über die wir am 13. Februar abstimmen. Es ist ein absurdes Zerrbild, wie ich aus meiner langjährigen Erfahrung in diesem Beruf weiss. In allen Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, wird über Inhalte und deren Gestaltung diskutiert. Immer im Fokus das Publikum und die Leserschaft. Was interessiert, was ist wichtig?

Basis jeder journalistischen Tätigkeit ist die Vermittlung von Fakten. Nur auf der Basis gesicherter Informationen kann sich die Menschen eine eigene persönliche Meinung bilden. Der Anspruch: «Don’t trust, verify.» Nach der Vermittlung von Fakten gehört die Vermittlung von Hintergrundwissen zu den zentralen journalistischen Aufgaben. «We all are overnewsed but underinformed», formulierte es der britische Schriftsteller Aldous Huxley.

Die Überprüfung von Fakten und die Herstellung von Zusammenhängen sind sehr anspruchsvolle Aufgaben, die für eine funktionierende Demokratie überlebensnotwendig sind. Das gilt für alle Ebenen – für die nationale wie für die ganz lokale Ebene. Damit die Medien diese für unser Staatswesen unerlässliche Aufgabe auch ausüben können, müssen die Redaktionen mit genügend Mitteln ausgestattet werden. Also mit Frauen und Männern, die mit Leidenschaft für ihr Ressort oder ihr Gebiet arbeiten.

Sie machen genau das Gegenteil des Zerrbildes – sie vermitteln Fakten und nicht alternative Fakten (Fake News), sie stellen Zusammenhänge her und tragen so zum politischen Diskurs in der Demokratie bei. Das Medienpaket stärkt die Verlage und ihre Mitarbeitenden in dieser Aufgabe. Daher empfehle ich ein Ja zur Medienförderung.

Franz Lustenberger, Freier Journalist, Baar