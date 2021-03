Leserbrief Das ist geradezu obszön Zur Entschädigung des UBS-Chefs

Ob der UBS-Chef einen 200-mal grösseren Lohn erhalten soll als eine normale Arbeiterin, ist ethisch betrachtet mindestens fraglich. Dass der UBS-Chef am Lohn gemessen 50-mal mehr Verantwortung trägt als zum Beispiel ein Pilot oder Buschauffeur, ist absurd. Dass der UBS-Chef ein Gehalt von monatlich 1 Million Franken erhält, ist durch die Medien allseits veröffentlicht. Und dass die Lohnexzesse bei Grossbanken seit Jahren anstandslos und masslos übertrieben sind, während die Gebühren für deren Kleinsparer dauernd steigen, ist längstens bekannt.

Und dass es ein weiterer Schlag ins Gesicht der Tausenden, durch die Pandemie unverschuldet in Not geratenen Menschen ist, kann nur als Versagen der Vernunft gewertet werden. Und dass die UBS einst mit Milliarden Steuergeldern gerettet werden musste, ist geradezu obszön.

Dass in einer freien Wirtschaft jeder Mensch wenigstens seine persönlichen Bankverbindungen selber wählen kann, ist hingegen klar. Also, es liegt auch bei Finanzkonzernen einzig an den Kunden und Aktionären, Vernunft und Menschlichkeit einzufordern – oder sich halt konsequent abzuwenden, falls dies nicht gelingen kann.

Ueli Krasser, Hagendorn