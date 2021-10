Leserbrief Das kann doch nicht so schwer sein Zu einem Informationsanlass in der Gemeinde Baar

Für die Informationsveranstaltung vom 26. Oktober zu den drei Vorlagen an der Urnenabstimmung vom 28. November lädt der Baarer Gemeinderat nur Stimmbürger mit Covid-Zertifikat ein. Alle anderen bleiben aussen vor – oder sie lassen sich vorher auf eigene Kosten testen! «Selber schuld», wurde schon mal spöttisch moniert. Dabei ist allgemein bekannt, dass auch Covid-Zertifizierte an Covid (schwer) erkranken und sterben, dass sie das Virus auf sich tragen und ansteckend sein können. Hier wäre ja Transparenz gefragt und nicht Zahlenschummelei. Die täglich rapportierten positiven Tests, Spitaleinweisungen, Todesfälle et cetera sollten aufgeschlüsselt nach ungeimpft, geimpft und genesen dargestellt und so veröffentlicht werden. Kann doch nicht so schwer sein!? Man muss ja keine Namen nennen. Warum tut man dies nicht?

Die Verunsicherung in der Bevölkerung ist grösser, als es unsere Regierenden wahrhaben wollen. Und ohne Transparenz und Ehrlichkeit wird dies nicht besser. Bis zum nächsten Schritt – Zutritt an die Gemeindeversammlung nur mit Covid-Zertifikat – ist es nicht mehr weit. Da ist auch die Aussicht auf einen gespendeten Apéro, welcher ja auch von den nicht-zertifizierten ausgeladenen Stimmbürgern berappt wird, wenig hilfreich. Alt fry Baar lässt grüssen!

Philipp Dossenbach, Baar