Leserbrief Das Kernproblem des Christentums liegt viel tiefer Zu einer Umfrage der katholischen Kirche

In den drei deutschsprachigen Bistümern der Schweiz wurde der Befragungsprozess dem GFS Bern übertragen. In Missachtung der Aufforderung, Fünfergruppen zu bilden, habe ich bereits als Einzelperson teilgenommen. Wer macht sich schon die Mühe, bei dem herrschenden Desinteresse an kirchlichen Fragen, Zeit für solche Gruppenbildungen zu opfern?

Was beim Studium der Fragen auffällt: Vorwiegend Strukturell-Organisatorisches der Kirche steht gemäss dem Fragenkatalog zur Diskussion. Freie, davon unabhängige Meinungsäusserungen sind nicht oder nur einschränkend als Ergänzung gefragt. Ob dies wohl die Absicht des Papstes trifft und nicht Angst und Vorsichtsmassnahmen der Bischofsvorsteher entspringt?

Das Kernproblem des Christentums – nicht nur der römischen Kirche – liegt viel tiefer, reicht hinab bis zu den Wurzeln des Verkündigungsauftrages. Dabei sind Fragen wie Frauenordination oder Aufarbeitung der Missbrauchsfrage nur Sekundärprobleme und man darf sich wundern, dass schon solches den ganzen Apparat ins Stottern bringt.

Könnte ja sein, dass man die «Herde» mit weniger Anspruchsvollem füttert und das Wesentliche wieder mal der Führung vorbehält?

Hans Arnold-Bürgi, Rotkreuz