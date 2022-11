Kolumne «Seitenblick» Das Leben der Reichen Schwimmen im Geld: Es ist eine Leben, das einen reizen mag - aber eben auch einen krassen Gegensatz aufzeigt. Andreas Faessler Drucken Teilen

Das TV-Programm ist voll von Sendeformaten, die den Luxus des Lebens glorifizieren. Es wird geklotzt und geprotzt mit allem, was den Alltag versüsst, und die Kameras halten drauf. Zugegeben, ich schau mir das ganz gerne an, wenn ich beim Durchzappen auf solche Formate stosse. Menschen, die Geld en masse vöhrig haben, gönnen sich alles, was man damit kaufen kann.

Sie lassen sich Fahrzeuge für Hunderttausende Euros massanfertigen, mampfen Pralinen zum Einzelpreis von mehreren tausend, lassen sich Granit aus Vermont heranschippern für die Küche in der neu gekauften Millionenvilla auf Mallorca. Der dort verbaute, ohnehin schon sündhaft teure Carraramarmor muss weg. Ist nicht mehr en vogue... Egal, wie unnütz und verzichtbar das alles ist, Hauptsache, die Kohle wird verbraten.

Die Faszination an alldem hat wohl auch mit Voyeurismus zu tun. Mich unterhält’s, und ich mache auch keinen Hehl daraus, dass die Vorstellung, sich jeden Luxus leisten zu können, ihren Reiz hat. Dem stellt sich dann allerdings mein Gewissen entgegen. Angesichts der Tatsache, dass mit dem Geld, welches ein einziger Protagonist in diesen Sendeformaten in einem Tag verjubelt, geschätzt 100 Dörfer in der Sahelzone für einen Monat ernährt werden könnten, erscheint das alles nur noch pervers und obszön.