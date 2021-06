Zuger Stadtparlament Zentrum Frauensteinmatt: Das letzte Wort hat das Volk Die Stadt Zug soll das Gebäude des Alterszentrums an die Stiftung Alterszentren Zug (AZZ) veräussern. Das ist etwas kompliziert.

Das Gebäude des Alterszentrums Frauensteinmatt befindet sich im Besitz der Stadt Zug. Nun soll es für rund neun Millionen Franken den Besitzer wechseln. Verkauft werden soll es an die Stiftung Alterszentren Zug (AZZ). Das hat der Grosse Gemeinderat an seiner gestrigen Sitzung mit 26 zu 5 Stimmen (5 Enthaltungen) beschlossen.

Die Stiftung betreibt bereits das Alterszentrum Frauensteinmatt und weitere Zentren in Zug. Der Verkauf beinhaltet auch, dass die Rückstellungen für die Instandsetzung der Zuger Alterszentren in der Höhe von 13,5 Millionen Franken an die AZZ übergehen. Da der Grosse Gemeinderat nicht die Kompetenz hat, über Summen in dieser Höhe bestimmen zu können, wird das Volk im November über die Übertragung der Rückstellungen entscheiden. Ziel der Vorlage ist es, die Aufgaben zwischen Stadt und AZZ zu entflechten. Mit dem Verkauf des Gebäudes wird die AZZ das Unterbaurecht erhalten. Das Land, auf dem das Zentrum Frauensteinmatt steht, gehört nicht der Stadt, sondern der Stiftung Priesterheim. Diese will die Stadt Zug als Baurechtsnehmerin behalten. Dieser Punkt sei, wie der Präsident der Geschäftsprüfungskommission Philip C. Brunner (SVP) im gestrigen Livestream der Sitzung sagte, denn auch der einzige Schönheitsfehler in der Vorlage.

Veräusserung des Gebäudes ist ein Rechtsvollzug

Karen Umbach (FDP) machte darauf aufmerksam, dass es sich vorliegend auch um die Umsetzung übergeordneten Rechts handle. Ihre Fraktion werde fast einstimmig der Vorlage zustimmen. Benny Elsener (Mitte) strich heraus, dass es der Mitte-Fraktion wichtig sei, dass es keine Taxaufschläge oder Leistungseinbussen für die Einwohnerinnen und Einwohner geben dürfe. Elsener sprach gewisse Vorbehalte bezüglich Übergabe der Rückstellungen an die AZZ aus. Das müsse im Abstimmungsbüchlein wirklich gut erklärt werden. Für SP-Sprecher Ivano De Gobbi war klar, dass es nicht sein dürfe, dass die AZZ nach ein paar Jahren wieder um finanzielle Mittel nachfrage. Da die Stadt nur über zwei Sitze im AZZ-Stiftungsrat verfüge, sei die Gefahr latent vorhanden, dass das Konstrukt auch einmal Schiffbruch erleiden könnte. Die SP behalte sich vor, die Vorlage – je nach Verlauf der Diskussionen – auch abzulehnen. SVP-Gemeinderat Gregor Bruhin führte aus, dass es nach Meinung seiner Fraktion keinerlei finanzielles Risiko bei der Veräusserung gebe. Schliesslich sei die AZZ mit gut 60 Prozent ausreichend kapitalisiert. Gemeinderat Werner Hauser (FDP) sah die Sache etwas kritischer. Für ihn sei es ein gar grosses Geschenk, das die Stadt mache. Es sei unverständlich, weshalb die Stiftung nicht unternehmerisch handeln könne, wie es in der Vorlage heisst. Zielführender wäre doch, wenn die Stadt mit der AZZ einen Mietvertrag schlösse. Dann entfiele auch der Schönheitsfehler Unterbaurecht.