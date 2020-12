Das millionenteure neue Ausbildungszentrum in der Chamer Schönau ist bezugsbereit Das Gebäude für den Zivilschutz und die Blaulichtorganisationen ist eingeweiht worden. Der Kredit von fast 13 Millionen Franken wird wohl nicht ausgeschöpft werden.

Auch die Umgebungsarbeiten um das Ausbildungszentrum werden bald abgeschlossen sein. Bild: Matthias Jurt (Cham, 9. Dezember 2020)

Das erneuerte und erweiterte Ausbildungszentrum Schönau in Cham ist fertiggestellt. Es war ursprünglich 1982/83 vom Kanton Zug für Kaderkurse des Zivilschutzes gebaut worden. Anschliessend erfolgte eine Aufwertung der Anlage, indem sie als Ausbildungs- und Einsatzort für die Zivilschutzorganisation umfunktioniert wurde.

Seither werden die Räumlichkeiten vom Zivilschutz intensiv genutzt, stehen aber auch Blaulichtorganisationen zur Verfügung. Damit das Ausbildungszentrum seinen Zweck auch weiterhin erfüllen kann, musste es den aktuellen Anforderungen bezüglich Nutzung, Betrieb und Energiestandard angepasst werden. Die Nutzer wurden sowohl bei der Projektentwicklung als auch bei der Umsetzung des Projekts eingebunden.

«Das Ausbildungszentrum Schönau wurde bis auf die statische Konstruktion rück- und entsprechend wiederaufgebaut», erläuterte der Zuger Baudirektor Florian Weber. «Die neue Gebäudehülle entspricht den geltenden Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich.»

Modernes Vorgehen im Restaurant

Zwischen dem Erd- und Obergeschoss sei ein Lift eingebaut, der Gastrobereich im Erdgeschoss vergrössert und die Küche vollständig erneuert worden. Die Selbstbedienung des Restaurants ist im sogenannten «Free-Flow-Verfahren» ausgeführt. Dabei kann sich der Gast bei der Speiseausgabe im Restaurant frei bewegen und in aller Ruhe auswählen. Zudem wurde laut Weber ein Neubau im nördlichen Bereich erstellt, der als Garage, Werkstatt sowie Brennstofflager dient.

Das Kostendach sah rund 12,8 Millionen Franken vor. Gemäss einer Mitteilung des Kantons dürfte die Kreditabrechnung wohl tiefer als budgetiert ausfallen. Der Projektierungskredit wurde bereits im Jahr 2013 gesprochen. Im Februar 2015 erfolgte der Planungsbeginn, drei Jahre später, im Januar 2018, wurde der Objektkredit genehmigt. Die Bauarbeiten begannen im Herbst jenes Jahres. Im kommenden Januar nehmen Zivilschutz und Blaulichtorganisationen das Gebäude in Betrieb.

Unter Umständen können auch Dritte es nutzen

Verantwortlich für das Ausbildungszentrum Schönau ist das Amt für Zivilschutz und Militär, das das Zentrum am häufigsten belegt. Auch die Gebäudeversicherung Zug und die gemeindlichen Feuerwehren nutzen das Zentrum für die Ausbildung. Ebenfalls sind die Notorganisation des Kantons Zug, die Zuger Polizei und der Rettungsdienst Zug nutzungsberechtigt. Wenn es die Belegung erlaubt, können weitere Organisationen des Bevölkerungsschutzes und Dritte das Ausbildungszentrum Schönau sowie das Übungsgelände für ihre Zwecke verwenden.

«Die heutige Schlüsselübergabe des sanierten Ausbildungszentrums Schönau ist für mich in dreierlei Hinsicht ein Freudentag», sagte Regierungsrat Florian Weber am vergangenen Freitag. «Ich bin erstens als Kantonsrat an der Debatte und der Kreditbewilligung beteiligt gewesen, durfte zweitens dem Projekt in seiner Bauphase als Baudirektor vorstehen und darf es heute den Nutzern feierlich übergeben.»