Leserbrief Das Pendel der Geschichte schlägt zurück Zur Situation in Afghanistan

Die Bilder vom Flughafen Kabul erinnerten fatal an Saigon 1975, als die letzten amerikanischen Staatsbürger über das Dach des US-Botschaftsgebäudes im südvietnamesischen Saigon fluchtartig ausgeflogen wurden.

In einem beinahe schon atemberaubenden Tempo schufen die radikal--islamistischen Taliban in Afghanistan Fakten und überrannten dieses krieggeschundene Land innert Wochen. Nicht wenige Provinzen fielen gar kampflos in die Hände der «Gotteskrieger». Für die USA ist das nach Vietnam ein Fiasko, insofern als sie die nach dem Sturz des ersten Taliban-Regimes 2001 durch sie inthronisierte Regierung mit Milliarden von Dollars unterstützten und deren Sicherheitskräfte mit modernstem Kriegsgerät ausrüsteten. Der Hindukusch ist ohnehin ein hartes Pflaster für Invasoren. In dieser kargen Gebirgslandschaft scheiterten im 19. Jahrhundert schon die Briten, und in den 1980er-Jahren die Sowjets. US-Präsident Biden formulierte vor kurzem völlig zurecht: «Ich schicke meinen Jungen nicht zurück nach Afghanistan, damit er sein Leben riskiert, um für Frauenrechte zu kämpfen.»

Völlig ausser acht gelassen wird hier oft auch die Tatsache, dass sich diese Taliban in ihrer Mehrheit aus der Volksgruppe der Paschtunen zusammensetzen, deren Stammesgebiete sich vom Süden Afghanistans bis nach Pakistan ausdehnen. Das Pendel der Geschichte schlägt hier zurück auf die ehemaligen Kolonialmächte. In diesen durch sie willkürlich gezogenen Grenzen oft mitten durch Stammesgebiete liegt den auch die eigentliche Ursache für die politische Instabilität der Region.

Otto Rölli junior, Menzingen