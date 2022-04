Leserbrief Das «Portal Litti» liegt in Deinikon «SBB-Milliarden-Projekt wird konkreter», Ausgabe vom 25. März

Der Bau des Zimmerberg-Basistunnels wird weitherum gut sichtbar sein. Denn das Portal des neuen Tunnels kommt zwischen Deinikon und der Autobahn zu liegen. Und zwar rund 600 Meter näher bei Baar als der jetzige Tunnel­eingang im Littitobel. Wenn es wie geplant im Jahre 2029 losgeht, wird das Gebiet am Nordrand der Baarer Lorzenebene für rund acht Jahre eine Grossbaustelle sein. Obwohl die SBB an der kürzlichen Anwohnerinformation versicherten, die Auswirkungen für Anwohner und Bewirtschafter gering zu halten, werden Lärm, Staub und Erschütterungen nicht zu vermeiden sein. Besonders einschneidend werden die Landwirtschaftsbetriebe betroffen sein. Sie müssen ihr Land für einen grossen Installationsplatz, den Portalbereich sowie die Zufahrten für die Baustellenerschliessung und das Bahntrassee zur Verfügung stellen. Doch auch wegen der Deponie Richtung Unterdei­büel, in der die rund 2 Millionen Kubikmeter Ausbruchmaterial abgelagert werden, wird vorübergehend eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht mehr möglich sein.

Bei der abschliessenden Rekultivierung ist die Chance zu packen, neben den landwirtschaftlichen Flächen die neue Landschaft auch ökologisch aufzuwerten. Bei solchen Grossprojekten sind ökologische Ersatzmassnahmen als Kompensation für den Landschaftsverlust gesetzliche Pflicht. Immerhin ist beabsichtigt, die Baustelle ab der Autobahn zu erschliessen. Das Wegnetz in Deinikon muss für Bewohner und Anwohner, aber auch für die vielen Erholungssuchenden im Gebiet jederzeit offen und frei von Baustellenverkehr bleiben. Wir erwarten, dass sich Kanton und Gemeinde bei den SBB für die – teilweise existenziellen – Anliegen der Bewohner von Deinikon einsetzen.

André Guntern, Deinikon, Baar