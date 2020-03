Das «Primavera» geht in die vierte Runde

18 Uhr: Spiney Norman im «Felsenkeller»

18.30 Uhr: Next Train Home im Restaurant im Hof

19 Uhr: Schlimmer Twins Extended im «Zytclub» und Slavi in der Panorama Schiffbar

19.30 Uhr: Caludo im Restaurant Intermezzo

19.30 und 21.20 Uhr: Variété Burlesque im Schabernack Partout Variété

19.45/21/22.15 Uhr: Laura Nucha im Bistro zum Pfauen

20/21.45 Uhr: The Hats im «le Bar du Boeuf» (Ochsen)

20 Uhr: 2nd Helping feat. Annie Of Pink Willy im «Platzhirsch» 20.15 Uhr: Ossobucco im Gasthaus Rathauskeller

20.30 Uhr: Raymon im Restaurant Theater Casino

20.30/21.30 Uhr: The Black Heidis im Burgbachkeller

21 Uhr: Wake in der Fischerstube und Estella Benedetti & Michael G im Restaurant Schiff

22 Uhr: Boppin’B im «Zytclub».



Mit Absicht spielen die Formationen meist den ganzen Abend, sodass das Publikum je nach Uhrzeit, Laune und kulinarischen Gelüsten das Lokal aussuchen und ein paar Mal wechseln kann. Weitere Informationen auf der Facebook-Seite des Waldstock Openair Spektaktels.