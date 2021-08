Leserbrief Das Projekt Dreilinden ist eine Aufwertung für das Zentrum Zur Abstimmung im Zusammenhang mit dem Alterszentrum in Rotkreuz

In den letzten Wochen wurde viel zum Projekt «Neues Zentrum Dreilinden», die Realisierung eines neuen Pflegezentrums und eines Neubaus «Leben im Alter» (Alterswohnungen mit Servicedienstleistungen) in Rotkreuz, kommuniziert und berichtet.

Als Einwohnerin von Risch-Rotkreuz habe ich mich selbstverständlich mit diesem Vorhaben befasst. Aus meiner Sicht wird die Bevölkerung durch den Gemeinderat und die weiteren Verantwortlichen sehr gut informiert. Nebst dem formellen Mitwirkungsverfahren sorgen die sogenannten «Echogruppen» (Mitarbeitende Dreilinden, Bewohner, Mieter, Freiwillige, Angehörige et cetera) und die erweiterte Projektsteuerung dafür, dass die Anliegen der Bevölkerung bestmöglich in das Projekt einfliessen. Ebenfalls wurden alle Parteien unserer Gemeinde und weitere Anspruchsgruppen befragt und in die Diskussion einbezogen.

Ich schätze die umsichtige Planung von innovativen Angeboten für unsere älteren Einwohnerinnen und Einwohner in einem top modernen Umfeld an zentraler Lage im Dorfkern. Wenn man die Visualisierungen des Projekts anschaut, kann man sich auch gut vorstellen, dass die der Öffentlichkeit zugänglichen Räume tolle Begegnungsmöglichkeiten für Jung und Alt schaffen werden. Das Projekt «Neues Zentrum Dreilinden» ist eine gelungene Aufwertung unseres Zentrums, die allen Rischerinnen und Rischern zugutekommt.

Ich unterstütze das zukunftsorientierte Projekt «Neues Zentrum Dreilinden» und werde am 26. September mit Überzeugung ein Ja in die Urne legen.

Fabienne Brunner, Rotkreuz