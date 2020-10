Leserbrief Das raubt den Eltern den Atem Zur Schulraumplanung in der Stadt Zug

Am 29. September wurde der zweite Teil des Schulraumplanungsberichts im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug debattiert. Während sich die Voten im Rat teils als Geplänkel mit guten Ratschlägen oder Ermahnungen an die Baudirektion lesen, raubt die Lektüre Eltern den Atem. Wie die Baudirektorin feststellt, ist die Stadt in Sachen Schulraum fünf bis sechs Jahre im Rückstand.

Das hat konkrete Auswirkungen im Hier und Jetzt. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind fängt in zwei Jahren im Herti an und geht dann im Loreto in die Oberstufe: Es wird seine ganze Volksschulzeit zwischen Containern und Baustellen verbringen. Oder es geht ins Guthirt: Der Schulstandort gilt bereits heute als übernutzt.

Der Schulraumbestand reicht wohl ab 2023 nicht mehr aus. Was dann? Ein Projekt ist nicht in Planung. Und doch gibt es Votanten, die die Schulraumplanung mit Kaffeesatzlesen oder mit der Fasnachtsplanung vergleichen. Natürlich können Schulhäuser nicht von heute auf morgen gebaut werden. Aber wollen wir die nächste Generation wirklich so ausbilden? Sind das die Zuger Prioritäten? Denn im Gegensatz zur Schulinfrastruktur schreiten immer neue private Bauvorhaben äusserst zügig voran. Im hohen und höchsten Preissegment. Was für ein Kontrast zu den kargen Containern, in denen die ersten Klassen im Herti neuerdings unterrichtet werden. Was für ein Armutszeugnis für unsere reiche Stadt.

Caroll Hirt, ELG Guthirt und Marilena Amato Mengis, ELG Herti