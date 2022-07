Vereine Das Reisefieber gepackt Verein claro-Weltladen Baar reiste kürzlich ins Ämmital und warf einen Blick in die Produktionsstätte der Emmentaler Backwaren.

Die Vereinsmitglieder auf ihrer Reise ins Emmental. Bild: PD

Sobald die Sommerferien im Kanton Zug starten, packt auch der Verein claro-Weltladen Baar das Reisefieber. Jedes Jahr machen die Vereinsmitglieder eine Reise an einen ausgewählten Ort in der Schweiz. Dieses Jahr ging es durch das Entlebuch ins Emmental, ins Schlaraffenland, wo die Merängge (Meringues) von den Bäumen fallen.

Die Emmentaler Backwaren, ein Familienbetrieb in Biglen, welche feinste Emmentaler Spezialitäten wie eben die Merängge und Pastetli produziert, war das Ziel. Das Interesse des claro-Vereins galt jedoch vor allem den Schokoladenprodukten. Die Emmentaler Backwaren haben sich mit der Marke Swiss Chocolatier ein zweites Standbein geschaffen. Mit den besten biologisch hergestellten Rohstoffen kreiert das Team Schokoladentafeln, Pralinen, Weihnachts- und Osterschokoladespezialitäten für den Detailhandel, so auch für die claro-Läden in der ganzen Schweiz.

Der Firmeninhaber Hans Freudiger freute sich sehr über die mitgebrachte Zuger Kirschtorte und führte die Frauenschar durch die Produktionsräume und informierte kompetent über die Arbeitsprozesse im Betrieb. Shoppen geht bei Frauen immer! Dies zeigte sich im Anschluss an die Führung, wo im hübschen Verkaufsladen ordentlich eingekauft wurde. Die feinen Düfte in der Backstube liessen Hunger aufkommen. Diesen stillten die claro-Frauen im Restaurant Kreuz in Schlosswil mit herrlichem Blick über das Berner Mittelland. Anschliessend ging es über Bern zurück in die Heimat, ins schöne Zugerland.

Mit guter Stimmung und viel Schwung startet der Verein claro-Weltladen Baar ins 50. Vereinsjahr. Nächstes Jahr am Internationalen Fairtrade-Tag soll das 50-Jahr-Jubiläum mit der Öffentlichkeit gefeiert werden.

Für den Verein claro-Weltladen Baar: Rita Elsener-Huwyler