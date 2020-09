Leserbrief Das revidierte Jagdgesetz gibt zu reden Zur eidgenössischen Abstimmung vom 27.September, Jagdgesetz

Wem das Tierwohl und das respektvolle Zusammenleben von Wildtieren, Nutztieren und Menschen wirklich am Herzen liegt, kann mit gutem Gewissen Ja zum revidierten Jagdgesetz stimmen. Für mich ist zentral, dass der Artenschutz gewährleistet bleibt. Es handelt sich nicht um ein «Abschuss-Gesetz» sondern vielmehr um ein «Schutz-Gesetz».

Thomas Rickenbacher, Präsident Zuger Bauernverband, Cham

Vordergründig geht es in der Vorlage um einen zu verbessernden Artenschutz, welcher von Befürwortern und Gegnern in Anspruch genommen wird. Hinter dem revidierten Jagdschutz geht es allerdings wie immer ums Geld. Auf den Schweizer Alpweiden werden jährlich 200000 Schafe gehalten und von Wolf, Luchs und Bär werden rund 500 Tiere gerissen. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) soll sich nun mit bis zu 80 Prozent an den Kosten für die Verhütung von Schäden durch Grossraubtiere beteiligt. Mit bis zu 50 Prozent der Kosten gefördert wird beispielsweise die sogenannte «Schaf- und Ziegenalpplanung» und die «Planung der Verhütung von Konflikten mit Braunbären». Sollten trotz all dieser durch den Steuerzahler finanzierten Sicherheitsmassnahmen doch noch Schäden entstehen, übernimmt der Steuerzahler 80 Prozent der Kosten. Damit erhält ein Landwirtschaftsbetrieb eine Rundumversicherung mit geringem Selbstbehalt, wobei die Prämie zudem vom Steuerzahler bezahlt wird. Mit diesem neuen Gesetz steigt automatisch die Anspruchshaltung gegenüber dem Staat. Ferner wird die Planwirtschaft durch die Vorlage gefördert. So sollen im Auftrag des Bafu Herdenschutzhunde gezüchtet werden, wobei nur ein Wurf pro Jahr und Zuchtbetrieb gestattet wird. Und als wäre es nicht genug, wird durch das Bafu auch noch der Verkaufspreis der Hunde festgelegt.

Die administrativen Kosten einer solchen Politik sind enorm. Die Schweiz leistet sich schon heute 4000 Seiten zur Regulierung der Agrarpolitik und nun kommen mit Gesetz, Verordnung und erläuterndem Bericht nochmals rund 100 Seiten dazu. Die Agrarbürokratie kostet den Steuerzahler schon heute 250 Millionen Franken – ohne die Kosten zum Schutz der einheimischen Bauern vor Importen. Wir leisten uns im Vergleich mit 141 Ländern das komplexeste Zolltarifsystem – erinnert sei dabei auch an die Rede von alt Bundesrat Merz zum Bündnerfleisch. Ein grundlegender Wandel, unternehmerisches Denken, Entwicklung neuer Lösungsansätze werden so in der Landwirtschaft systematisch unterdrückt. Der revidierte Jagdschutz verhindert eine zukunftsgerichtete, liberale Landwirtschaftspolitik.

Oliver Heiler, Unterägeri