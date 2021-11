Leserbrief Das Risiko Leben, das Risiko leben Gedanken zur Pandemie und zur Impfung

Wir befinden uns im zweiten Jahr der Coronapandemie. Die Fallzahlen steigen, die Zahl der Impfwilligen stagniert und die Hospitalisationen nehmen wieder zu. In diesem Moment liegen erneut Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf den Abteilungen und auf der Intensivstation, die meisten von ihnen sind ungeimpft. Meine Kolleginnen und Kollegen betreuen und pflegen diese seit Anfang der Pandemie, jeden Tag, 24 Stunden lang, mit grossem Aufwand, kompetent, professionell und mit Menschlichkeit. Danke für euren grossartigen Einsatz. Ich selber bin doppelt geimpft und froh, dass ich vor kurzem die Boosterimpfung erhalten habe. So fühle ich mich wieder besser geschützt und hoffe, dass ich dadurch niemanden in meinem privaten und beruflichen Umfeld anstecken werde.

Natürlich halte ich mich trotzdem an die Hygiene- und Abstandsregeln. Das ist selbstverständlich für mich. Dies alles tue ich für mich, für meine Familie, für die Patientinnen und Patienten, für meine Kolleginnen und Kollegen im Spital und für die Gesellschaft – aus Solidarität! Ich weiss, manche haben Bedenken wegen der Risiken der Impfung und haben Angst vor den Impfstoffen. Wie sind die Langzeitfolgen? Trägt man Schäden davon? Auch ich weiss keine Antwort auf diese Fragen, aber ich glaube an die Schulmedizin und an die Wissenschaft und habe grosses Vertrauen in die bei uns zugelassenen Impfstoffe. Für mich bedeutet die Impfung den Weg aus der Pandemie. Ich habe mich auf dieses Risiko des Lebens eingelassen und lebe das Risiko! Tun Sie es auch!?

Petra Bayer, Pflegefachfrau HF, Zug